Мария Смелая записала видеообращение после сообщений о ее похищении

13 мая 2024, 12:03

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Жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие в семье выходца из Чечни, записала видеообращение, в котором опровергла сведения о том, что муж ее избивал. Таким образом хотя бы известно, что Мария на момент записи ролика была жива и не покалечена, отметили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 9 мая правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие со стороны мужа – выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитили ее вместе с ребенком из шелтера. 11 мая в Telegram от имени Марии Смелой было опубликовано сообщение о том, что будто бы насилие со стороны ее мужа – это клевета. Авторы комментариев призвали Смелую записать видео с подтверждением.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Видео с опровержением Марии Смелой сегодня опубликовал в своем телеграм-канале проект правозащитный "Кавказ без матери". "Вот она я – живая, здоровая. Я не сижу в подвале, как все пишут, у меня нету синяков на лице. Я дома со своей семьей, у меня все хорошо", – сказала она на видео.

Мария Смелая подтвердила, что сообщение правозащитникам с требованием удалить информацию о том, что будто бы ее избил муж, было написано ею самой.

Сотрудники проекта "Кавказ без матери" в описании к видеоролику отметили, что таким образом им хотя бы известно, что Мария Смелая жива и не покалечена. "Заставили ли ее? Делайте выводы" - говорится в описании ролика.

"Мария официально подписала документ, разрешающий разглашение информации о ней в случае форс-мажора. Форс-мажор, как видите, наступил", – также сказано в публикации.

Этот пост в телеграм-канале "Кавказ без матери", на который подписаны 477 пользователей, на 12.00 мск набрал 127 просмотров и семь комментариев.

"Ее скорее всего просто-напросто запугали", – считает Милана.

"Никто ее не пугал, уверенно и спокойно все объясняет. Ну поругалась, ну ошиблась, дома все хорошо. Чужая семья – потёмки", – отметил пользователь с ником €.

"Не удивлюсь, если всех собак начнет вешать на руководителя шелтера, мол, её сбили с пути истинного", – считает пользователь Bad hBh.

"Что ж, счастья и добра! Каждый сам выбирает свой путь", – отметил пользователь Bright Hope Our Pride.

Напомним, 29 января правозащитницы отметили рост числа случаев домашнего насилия на Северном Кавказе. Они указали, что ситуация с защитой прав женщин в республиках Северного Кавказа ухудшается и что отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании – доходит даже до удаления информации с сайтов судов.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

На Кавказе практикуются так называемые "убийства чести", жертвами которых становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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