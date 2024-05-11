Сообщение от имени похищенной краснодарки вызвало недоверие у пользователей Telegram

11 мая 2024, 17:38

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Текстовое сообщение от имени жительницы Краснодара Марии Смелой о том, что она уехала в Москву, а не была похищена из шелтера выходцем из Чечни, выглядит фейком, указали пользователи Telegram. Авторы комментариев призвали Смелую записать видео с подтверждением.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие со стороны мужа - выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитили ее вместе с ребенком из шелтера.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Сообщение от имени Марии Смелой размещено сегодня в телеграм-канале "Краснодар и край", на который подписаны 126,7 тысячи пользователей, репост публикации сделан в телеграм-канале "Жесть Краснодара и края" (32,4 тысячи подписчиков).

"Я Мария Смелая, фотки мои без моего ведома выложили в сеть, со мной и ребенком все хорошо. Я поругалась с мужем, уехала в Москву, он нас забрал, то, что пишут, это клевета. Мой муж, которому звонили провоцировали, моей маме говорили, что дочку не увидишь, не допускали связаться с родными мне людьми. Это все неправда, удалите пост, из-за этого страдаю я и моя семья", - говорится в процитированном обращении.

Под публикацией и ее репостом, по состоянию на 17.35 мск, размещены 44 комментария и 16 комментариев соответственно. Их авторы единодушно высказали недоверие сообщению, а некоторые, указав на обилие орфографических ошибок в общеизвестных словах, предположили, что обращение писал человек, не очень хорошо знающий русский язык.

"Это точно она пишет по своему желанию, или под угрозами? Вообще, я считаю, нужно уголовку заводить и разбираться во всём", - написала, в частности, Лина. "Может, как раз это её муж настрочил", - добавила она в другом комментарии.

"Какая-то мутная история, думаю, стоит правоохранителям разобраться", - высказала мнение Юлия Нутрициолог. "Мутная история", - написала и Мария Б.

"Я думаю, писали не русские люди, что-то неправдоподобно написано", - поделился мнением Н Н. "Хорошо, если у Марии вообще телефон не отняли", - заметила Lidia M. "Я не уверена, что это именно она вам пишет, что у нее всё нормально. За нее это может сделать кто угодно, чтобы успокоить всех", - написала Светлана Левичева.

"Что-то мне подсказывает, что это пишет ее муж, а не она", - поделился WeiBi. "Что-то очень тут всё нечисто! С девушкой что-то явно страшное случилось", - высказала мнение Ната Дем.

"Да и ошибки в простых словах", - указала автор другого комментария. "А сколько безграмотных среди русских? Вместо слова "ляг" пишут "ляж", вместо "какого" пишут "коково"... Все возможно, все может быть. Но безграмотность не указывает на то, что пишут нерусские (со стороны мужа)", - возразил Muhammad.

"Я знаю. Просто тут именно такие слова, как будто писал именно нерусский. Я просто сама нерусская, потому и пишу. У меня были знакомые, писали вот именно так. У безграмотных русских другие ошибки. Ну, по моим наблюдениям, опять же", - ответила на это автор комментария.

"Запишите видеообращение, что с Вами и ребенком все хорошо. И мужа счастливого желательно тоже. А то люди увидели Вас с синяком и нехорошим текстом, а теперь переживают", - заочно предложил Марии Смелой пользователь с ником Oк. "Пусть видео запишут", - посоветовала и Карина. "А где видео о том, что с ней все нормально, пусть она сама скажет на видео", - призвала Ирина.

В телеграм-канале проекта "Кавказ без матери", по состоянию на 17.35 мск 11 мая, нет новых публикаций после сообщения о похищении Марии Смелой.

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