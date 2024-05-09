Правозащитники сообщили о похищении жительницы Краснодара из шелтера

09 мая 2024, 20:01

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Жительница Краснодара, которая жаловалась на насилие в семье выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитили ее из шелтера, сообщили правозащитники.

33-летняя жительница Краснодара Мария Смелая находилась в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном, сообщает правозащитный проект «Кавказ без матери».

"Насилие со стороны супруга началось вскоре после их поездки к родным мужа в Грозный и заключения брака - Смелая рассказала правозащитникам, что тот начал регулярно выпивать и «заниматься вымогательством»", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

Правозащитный проект "Кавказ без матери" позиционируется как "исследовательский и просветительский", его участники оказывают консультационную, правовую и психологическую помощь пострадавшим, а также помогают с эвакуацией и освещают случаи нарушения прав, говорится в самопрезентации на сайте проекта. "Мы — группа единомышленниц, и мы исследуем практики незаконного отъема детей у мам на Кавказе, по возможности освещаем и делимся информацией", - отмечается в ней.

7 мая сотрудники проекта «Кавказ без матери» помогли разместить пострадавшую в безопасном месте "за пределами Краснодарского края". Однако в ночь на 9 мая муж Марии "вместе с сообщниками ворвался в квартиру, где находилась женщина с ребенком, и увез ее обратно в Краснодарский край".

"Сейчас Мария не выходит на связь. В телефонном разговоре с сотрудницей центра после похищения [муж Марии] угрожал ей изнасилованием, он же позволил правозащитникам ненадолго услышать похищенную. Пообщаться с ней правозащитникам так и не удалось", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале проекта в 17.33 мск. Более свежих публикаций, по состоянию на 20.00 мск, в телеграм-канале нет.

Как писал "Кавказский узел", остается нерешенной проблема безопасности шелтеров, особенно на Северном Кавказе, заявили в сентябре 2023 года представительницы неправительственных организаций. Заявлению предшествовало решение ЕСПЧ, который признал нарушения прав женщин, находившихся в махачкалинском шелтере, когда силовики забрали из него уроженку Чечни Халимат Тарамову.

10 июня 2021 года в Дагестане силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Их целью было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной, находившихся тогда в шелтере, были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом.

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