Адвокат заявил о нарушении права Бахтияра Гаджиева на защиту

10 мая 2024, 20:02

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Руководство следственного изолятора в Баку перед судебным заседанием изъяло у активиста Бахтияра Гаджиева подготовленные им письменные ходатайства. Защита расценила это как цензуру и нарушение прав обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", 19 января на заседании по делу Бахтияра Гаджиева суд не удовлетворил ходатайство защиты о переводе подсудимого под домашний арест.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения. 7 января суд отказался снять обвинения с Гаджиева.

Перед выездом на сегодняшнее судебное заседание у Бахтияра Гаджиева были изъяты письменные записи, в том числе подготовленные им ходатайства к суду, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаиджев.

«Бахтияр Гаджиев сказал, что ходатайства у него изъял лично замначальника Бакинского СИЗО-1. Это уже не первый случай, когда руководство этого СИЗО превысив полномочия, незаконно вмешивается в право обвиняемых на защиту, изымает их записи. У них нет права подвергать цензуре эти заметки, записи в свою защиту. Бахтияр Гаджиев сказал, что руководство СИЗО не только отобрало у него ходатайства. Из СИЗО не были отправлены его обращения в Пенитенциарную службу и омбудсмену с просьбой обеспечить ему условия для медицинского обследования», - сказал адвокат

Сами слушания были перенесены на 17 мая из-за неявки потерпевшего, который должен был дать показания на этом процессе. "Судебный исполнитель Ясамальского суда Орхан Абдуллаев, который признан потерпевшим по части обвинений, касающихся статей «хулиганство» и «неуважение к суду» не явился 10 мая процесс. Он должен был продолжить давать показания. Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедов хотел заслушать другую потерпевшую, Ульвию Мурадову. Но Бахтияр Гаджиев потребовал в таком случае просмотреть кадры видеозаписей с инцидента имевшего место в Ясамальском суде. Судья отказался делать это на данном этапе, объяснив это необходимостью соблюдения последовательности действий судебного следствия. В таком случае, Гаджиев и защита также попросила суд не нарушать последовательность и завершить сначала показания Абдуллаева. После этого судья назначил слушания на 17 мая", - сказал адвокат. Он сообщил, что судья "пообещал направить запрос в СИЗО для выяснения обстоятельств" изъятия документов у Гаджиева.

Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду, в связи с которыми в декабре 2022 года Бахтияр Гаджиев был арестован, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. В июне 2023 года Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов.

Присутствовавший на судебном заседании по делу активиста исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров также расценил изъятие у Гаджиева записей как «нарушение права на защиту».

"Бахтияр Гаджиев подготовил ряд ходатайств, в том числе одно из них было связано с необходимостью ведения аудио- и видеозаписи судебного процесса. Ходатайства у него в СИЗО необоснованно изъяли. В зале суда Бахтияр был эмоционален. И это понятно, его необоснованно вот уже 17 месяцев содержат под арестом по явно сфабрикованным обвинениям и вдобавок лишают возможности защищать себя. Нарушение элементарного права Гаджиева на защиту является еще одним подтверждением того, что он политический заложник", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он указал на учащение случаев превышения сотрудниками СИЗО своих полномочий и изъятие записей заключенных, которые они готовят к выступлениям на судебных процессах.

"Недавно, возмущенный подобным произволом член партии Народного фронта Эльнур Гасанов объявил сухую голодовку.Его записи вернули только после того, как в результате голодовки возникла реальная угроза его здоровью и жизни. Но люди не должны жертвовать своим здоровьем для обеспечения своих прав", - отметил Сафаров.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны в связи с завершением рабочего дня.