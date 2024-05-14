Трое сторонников ИГ* осуждены за подготовку теракта в Черкесске

14 мая 2024, 11:57

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Суд в Карачаево-Черкесии признал трех человек виновными в подготовке теракта и участии в деятельности ИГ*. Они осуждены на 18,5 лет заключения в колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года ФСБ отчиталась о задержании в Карачаево-Черкесии трех человек по подозрению в связях с ИГ* и подготовке теракта на территории республики. При обыске у них были изъяты компоненты взрывного устройства, новые сим-карты, а также схема расположения зданий в центре Черкесска.

Согласно материалам дела, обвиняемые, "разделяя террористическую идеологию", через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии, после чего по их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. Затем они приобрели материалы для сборки взрывного устройства и были задержаны, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Все трое фигурантов дела Южным окружным военным судом признаны виновными в подготовке к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ. Каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, отметили в ФСБ.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле суд также приговорил к длительным срокам заключения жителей Ставрополя Ансара Гусейнова, Абдулу и Миясат Ирккуевых, а также Тимура Бухарова, признав их виновными по делу о подготовке теракта по заданию "Исламского государства"*.

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