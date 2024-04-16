Четверо ставропольчан осуждены за подготовку теракта

16 апреля 2024, 13:44

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Суд приговорил к длительным срокам заключения жителей Ставрополя Ансара Гусейнова, Абдулу и Миясат Ирккуевых, а также Тимура Бухарова, признав их виновными по делу о подготовке теракта по заданию "Исламского государства"*.

Как информировал "Кавказский узел", что 7 октября 2022 года ФСБ сообщила, что в Ставрополе задержаны члены ячейки запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ), планировавшие теракт. Один из задержанных признался в планах совершить теракт и примкнуть к боевикам террористической организации.

По версии следствия, жители Ставрополя Ансар Гусейнов, Абдула Ирккуев, Миясат Ирккуева и Тимур Бухаров 1 октября 2022 года вступили в "Исламское государство"*. 3 октября 2022 года они вступили в сговор с членом ИГ* о совершении в Ставрополе теракта и приобрели компоненты для самодельной бомбы. Позже Ирккуев изготовил взрывчатое вещество.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Бухарова и Гусейнова каждого к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, Ирккуева – к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Миясат Ирккуеву – к 6 годам колонии общего режима, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

В зависимости от роли они обвинялись в участие в террористической организации, подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Отметим, в октябре 2022 года ФСБ трижды отчиталась о раскрытии террористических ячеек на Ставрополье, однако это вызвало недоверие аналитиков. "Подобные сообщения могут вызывать сомнения, потому что это тот случай, когда невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть поступающую информацию", – сказал в частности корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Спецслужбы мотивированы распространять вызывающие сомнения в их достоверности сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, заявили корреспонденту "Кавказского узла" журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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