Ухудшилось состояние арестованного азербайджанского активиста Руслана Иззетли

14 мая 2024, 14:43

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Состояние здоровья активиста Института демократических инициатив и члена правления Платформы III Республики Руслана Иззетли ухудшилось в бюакинском СИЗО, при этом он не получает необходимой медпомощи, заявили его супруга и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, в итоге было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца. 6 апреля апелляционный суд оставил Иззетли под стражей.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты, Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Состояние здоровья Иззетли в СИЗО ухудшилось, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Гюнель Манафлы. "Руслан должен был лечь на операцию по удалению камней из желчного пузыря. Однако из-за ареста операцию сделать не удалось. Несмотря на наши просьбы, ходатайства адвокатов, ему не изменили меру пресечения. Наконец, у него взяли анализы в СИЗО. Вчера (13 мая) нам сообщили результаты. У него оказался повышенными сахар и холестерин в крови. Он вообще склонен к диабету и ранее получал лечение. Однако из-за малоподвижности в СИЗО, отсутствия доступа к свежему воздуху, прогулкам, сахар вновь повысился, а вместе с ним и холестерин. Врачи в СИЗО сказали, что необходимо лечение, так как превышение сахара в крови может привести к развитию диабета, а вкупе повышенным уровнем холестерина у Руслана в кровеносных сосудах возможны закупорки, что повышает риски инфаркта", - рассказала Манафлы.

По ее словам, врачи также констатировали наличие камней в желчном пузыре, но указали, что камни маленькие и не представляют угрозы жизни. "Дело не размере камней. У него желчный пузырь полон камнями и есть риск в любой момент острого приступа и разрыва желчного пузыря. Содержание Руслана в СИЗО в таком состоянии может привести к его смерти. Его не лечат, не дают возможности сделать операцию", - отметила Манафлы.

Адвокат активиста Расул Джафаров с сожалением констатировал, что ходатайство защиты о переводе Иззетли под домашний арест по состоянию здоровья не было удовлетворено. "К сожалению, медицинская помощь ограничилась обследованием и констатацией проблем. Причем, в заключении было указано, что "в желчном пузыре обнаружено несколько камней" и это "не вызывает угрозы для здоровья", а "состояние здоровья Руслана Иззетли под контролем"", - сказал Джафаров.

Он подчеркнул, что государство ответственно за здоровье заключенных и обязано обеспечить им эффективную медицинскую помощь.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что состояние Иззетли под наблюдением медиков.

Правозащитники признали Руслана Иззетли политзаключенным.

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