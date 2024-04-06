Апелляционный суд оставил Руслана Иззетли под стражей

06 апреля 2024, 23:11

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе под домашний арест члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли. Суд также отказался удовлетворить жалобу на нарушения при обыске в квартире активиста.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики", Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, в итоге было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты, Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Из-за отсутствия оснований для заключения Руслана Иззетли под стражу защита ходатайствовала о том, чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Иззетли Расул Джафаров.

«Мы считаем, что следствие не представило достаточных доказательств для привлечения его к уголовной ответственности. С другой стороны, нет и процессуальных оснований для заключения его под стражу. Он ранее не судим, имеет постоянное место жительства в Баку. Несмотря на то, что за два дня до ареста его уже задерживали, он не стал скрываться, и его задержали у здания управления полиции, куда он пришел, чтобы прояснить судьбу других активистов. Кроме того, у него проблемы со здоровьем. Поэтому мы ходатайствовали об изменении меры пресечения ему на домашний арест. Однако 2 апреля Хатаинский районный суд Баку отклонил ходатайство. Мы подали жалобу. Но и апелляционный суд оставил в силе это решение», - рассказал адвокат.

Супруга Руслана Иззетли, ведущая Toplum Tv Гюнель Манафлы выразила беспокойство за судьбу мужа. «Руслана содержат под стражей несмотря на то, что накануне ареста врачи предписали ему срочную операцию на желчном пузыре, который полон камней. В любой момент у него может произойти приступ и разрыв желчного пузыря. 5 апреля я говорила с ним по телефону. Руслан сказал, что острых болей пока у него нет, но общее состояние вялое. Нам не дают говорить по телефону положенные 15 минут. Разговор длится в два раза меньше этого», - сказала Манафлы корреспонденту «Кавказского узла».

Женщина убеждена, что ее мужа преследуют по надуманному обвинению. «Все, что предъявило следствие Руслану, - это обнаружение у нас на квартире при обыске якобы 4700 евро. Деньги они «нашли» в цветочной вазе. Обыск проводился с нарушением закона, без понятых. Меня с малолетним ребенком изолировали в одну комнату. Сами полицейские подложили деньги, сами и «нашли», - уверена супруга арестованного активиста.

"Жалоба на незаконность обыска 5 апреля не была удовлетворена апелляционным судом. А сегодня апелляционный суд утвердил и отказ в переводе Руслана под домашний арест. Но мы и не питали иллюзий относительно решения. Ибо в Азербайджане суды проводятся не для вынесения справедливых решений, а для принятия заказных решений», - сказала Манафлы.

До сих пор не возвращен и автомобиль Руслана Иззетли, изъятый при его задержании. «В автомобиле ничего противозаконного не нашли. Тем не менее, абсолютно незаконно машину не возвращают. Я еще 28 марта направляла жалобу в МВД как почтой, так и электронным письмом. 30 марта позвонили, сказали, что жалоба будет расследована. Но никаких результатов нет. Мы еще немного подождем. Если машину не вернут, посоветуемся с адвокатами и предпримем необходимые правовые шаги», - отметила Манафлы.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении обоих жалоб Иззетли. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Правозащитники признали Руслана Иззетли политзаключенным.

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