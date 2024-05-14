38 азербайджанских семей вернулись в Шушу

14 мая 2024, 14:01

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Из Баку в Шушу сегодня вернулись 38 семей вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 224-х.

Как информировал "Кавказский узел", 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года в Карабах планируется переселить 140 тысяч человек. Вернувшиеся в Карабах беженцы получили от государства квартиры, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Шушу переселились 38 семей из 136 человек. В том числе 26 семей (89 человек) из Баку, две семьи (10 человек) – из Сумгайыта, три семьи (12 человек) – из Бардинского района, две семьи (восемь человек) – из Агджабединского района, две семьи (шесть человек) – из Самухского района, одна семья (пять человек) – из Загатальского района, одна семья (три человека) – из Исмаиллинского и еще одна семья (три человека) из Агдашского района, передал Report.az.

Всего в Шуше обеспечено постоянное проживание 58 семей (224 человек). До конца мая в Шушу планируется переселить 370 семей, общим количеством 1450 человек, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на главу Шушинского района Вусаля Фаталиева.

Напомним, взятие азербайджанскими войсками Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, 28 сентября 2023 года был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). Нагорный Карабах прекратил своё существование 1 января.

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