Кадыров одобрил массовые ракетные удары по Украине

10 октября 2022, 12:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После сообщений о массовых ракетных ударах по объектам инфраструктуры Украины Рамзан Кадыров заявил, что теперь полностью доволен проведением военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября командующим группировкой войск в зоне проведения военной операции был назначен генерал Сергей Суровикин. Рамзан Кадыров поддержал его назначение, предположив, что Суровикин улучшит ситуацию в зоне военной операции.

1 октября Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Кадыров также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возразил, что глава региона вправе высказывать свое мнение, однако эмоции при этом неуместны.

Рамзан Кадыров выразил удовлетворение ударами по украинской территории. "Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. […] Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Ракетные удары по украинской территории начались сегодня, власти Украины сообщали о раненых и погибших мирных жителях. В части областей наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью, информирует "Коммерсант".

Сообщения о взрывах поступали из Киева, Львова, Тернополя, Житомира, Днепра, Кременчуга и Запорожья, пишет Reuters. Минобороны России, по состоянию на 12.15 мск, не сообщило о массированных ударах по объектам инфраструктуры Украины.

Напомним, 11 сентября Кадыров обвинил Минобороны в ошибках, допущенных в Харьковской области. Глава Чечни критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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