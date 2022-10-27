Рамзан Кадыров. Фото: https://www.grozny-inform.ru

27 октября 2022, 20:56

Кадыров потребовал немедленных кадровых перестановок в армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В руководстве российской армии необходимы срочные тактические и кадровые изменения, заявил сегодня глава Чечни, выступив с критикой действий одного из генералов в ходе военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел",1 октября Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. 

25 октября глава Чечни призвал в ответ на обстрелы российской территории стереть с лица земли украинские города в ответ на обстрелы .22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Пост с критикой генерала Минобороны, который отвечал за Лиманское направление, опубликовал сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. Он указал, что последние несколько дней пытается установить связь с генералом "через своих командиров спецподразделений". "Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что хочет обсудить с генералом ситуацию, которая складывается в ходе военной операции и его действия по руководству подразделениями. В частности он поинтересовался, почему действия военного не были проверены после сдачи Красного Лимана, а также другие его поступки, которые по мнению Кадырова, могли привести к "трагедии". "Кто его так хорошо прикрывает?", - поинтересовался Кадыров.

Он отметил, что согласен с предложениями бизнесмена Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений. "С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра", - написал Кадыров.

Евгений Пригожин в своем Telegram-канале "Кепка Пригожина" сегодня раскритиковал "кадровых" военных, которые не имеют реального боевого опыта, "не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать". "В этом я не могу не согласиться с Рамзаном Ахматовичем. Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться", - написал он. 

После первого критического выступления Кадырова в адрес генерала опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали, что очередная порция критики Кадыровым Минобороны России за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля и не случайно так стремительно растиражирована в медиапространстве. При этом среди высшего офицерского состава слова Кадырова вызвали отрицательную реакцию, уверены аналитики.

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Примечание:

"Заявление Кадырова подчеркнуло его роль в кампании против Шойгу", "Политологи провели параллели со Сталиным после отчета Кадырова о детях на фронте", "Военные эксперты оценили влияние Кадырова на назначение Суровикина командующим СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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