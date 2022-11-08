Специальная военная операция на Украине. Фото: https://function.mil.ru

08 ноября 2022, 17:38

Число случаев гибели на Украине уроженцев юга России официально достигло 900

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти подтвердили гибель на Украине с начала военной операции не менее 900 жителей юга России: 570 - из СКФО и 330 - из ЮФО. Лидером по числу погибших на Украине остается Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - глава Дагестана Сергей Меликов, это произошло 26 февраля. О гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 27 октября число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 850.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что с начала военной операции на Украине погибли 5937 бойцов, говорится в сообщении ТАСС.

С начала военной операции власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО, а также представители силовых структур сообщили о гибели на Украине, по меньшей мере, 900 человек. Официально подтверждена гибель не менее 570 жителей Северо-Кавказского федерального округа, из которых 244 уроженца Дагестана, о гибели которых сообщали представители властей. Чиновники разных уровней также информировали о гибели 103 уроженцев Северной Осетии, 91 бойца из Ставропольского края, 46 уроженцев Кабардино-Балкарии, 53 жителей Чечни и 28 уроженцев Ингушетии, а также пяти жителей Карачаево-Черкесии.

Власти регионов и муниципалитетов Южного федерального округа с начала военной операции сообщили о гибели не менее 330 человек. Так, представители властей в Волгоградской области подтвердили гибель 147 уроженцев региона, в Ростовской области - 63, Краснодарском крае - 53, в Астраханской области - 46. Кроме того, официально подтверждена гибель в спецоперации 11 уроженцев Адыгеи и 10 бойцов из Калмыкии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и представителями силовых структур.

Напомним, что уже 20 мая число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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Примечание:

"Десантник из Дубровского района погиб на Украине", "Житель Волжского обвинен в дискредитации армии", "Мобилизованный педагог из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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