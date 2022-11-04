Уроженец Чечни погиб на Украине

04 ноября 2022, 17:03

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Житель села Закан-Юрт Дукхваха Саитов погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 53 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что 27 октября Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

В селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района именем погибшего на Украине Дукхвахи Саитова названа школа, сообщила 3 ноября ЧГТРК Грозный на своей странице в Instagram*.

Как следует из опубликованного сюжета телекомпании, Дукхваха Саитов был призван в армию в 2017 году, затем заключил контракт. В специальной военной операции на Украине он принимал участие с ее начала, говорится в сюжете.

На здании школы также была открыта мемориальная доска, в надписи на ней говорится, что Дукхваха Саитов погиб 29 мая, следует из сюжета.

В репортаже также говорится что в ходе военной операции на Украине погибли девять жителей Закан-Юрта, однако имена остальных погибших не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 53 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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