Кадыров отказался встречаться с вернувшимися из украинского плена чеченскими бойцами

16 апреля 2023, 03:55

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними, заявив, что у чеченских воинов не должно быть причин оказаться в плену и те, кто вернулся, должны вернуться на передовую.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 10 апреля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года.

Рамзан Кадыров сообщал о возвращении пленных при участии Саралиева 3 и 8 декабря 2022 года. Глава Чечни пояснил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата. 4 января, говоря об успехах Саралиева, Кадыров в своей публикации представил Минобороны второстепенным участником возвращения пленных.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 15 апреля в своем телеграм-канале сообщил о том, что в Грозный вернулись пятеро чеченских бойцов, которые были освобождены из украинского плена.

"Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", - написал Кадыров.

По его словам, поэтому он не стал встречаться с вернувшимися. "Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", - заявил глава Чечни.

В качестве "показательного примера" Кадыров привел Киргиза Мусиханова, которые "получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений в составе спецназа "АХМАТ", показывая хорошие результаты".

При этом Кадыров сделал оговорку, что "плен - не преступление". "Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон", - отметил он.

В ситуации, что у бойцов оказались проблемы с наличием боеприпасов, Кадыров видит и свою "вину". "Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!" - резюмировал он.

Напомним, 22 сентября 2022 года Рамзан Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его словам, обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением на родину очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни.

Участие Кадырова и Саралиева в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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