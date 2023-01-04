Кадыров рапортовал о возвращении с Украины 200 пленных

04 января 2023, 17:04

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Власти Чечни в декабре вернули из украинского плена около 200 человек, объявил сегодня Рамзан Кадыров. Минобороны представлено в публикации главы Чечни второстепенным участником возвращения пленных.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, подключившийся к обменам пленными по поручению Рамзана Кадырова, отчитался о возвращении из украинского плена группы военнослужащих. "Сегодня Минобороны РФ возвращает домой из украинского плена 82 российских бойца", - написал он в своем телеграм-канале. Через семь минут после Саралиева возвращение из плена группы российских военнослужащих подтвердило и Минобороны.

Рамзан Кадыров сообщал о возвращении пленных при участии Саралиева 3 декабря (50 человек) и 8 декабря (60 человек) 2022 года. Глава Чечни сообщил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата.

Сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров подчеркнул роль депутата от Чечни в возвращении группы пленных. "В преддверии Нового года, благодаря трудоемкой и кропотливой работе, нам удалось освободить еще 82 российских военнослужащих. По моему поручению этим вопросом в тесном взаимодействии с другими федеральными ведомствами занимался […] депутат Госдумы Шамсаил Саралиев", - написал он.

Всего, по словам Кадырова, в декабре освобождены около 200 военных, при этом Минобороны представлено в публикации не главным участником их возвращения. "При активном содействии Минобороны РФ, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих", - сообщил глава Чечни.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил каждого из возвращенных из плена одеждой, едой и всем необходимым, "за что мы ему глубоко признательны", подчеркнул Кадыров. "Выражаю искренние слова благодарности каждому, кто был задействован в освобождении наших бойцов из украинского плена. Особенно хочу отметить труд Шамсаила Саралиева и сотрудников Министерства обороны РФ, которые всегда очень тщательно подходят к решению данной задачи", - написал он.

Напомним, 22 сентября 2022 года Рамзан Кадыров выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По словам Кадырова, обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками спецоперации не посоветовались при подготовке обмена.

При этом 5 ноября 2022 года Кадыров уже выразил удовлетворение возвращением на родину 107 российских военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Шамсаил Саралиев, отметил он тогда.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал действия на Украине и Минобороны. Он выступал с критикой как руководства Минобороны, так и армейских генералов. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Участие Рамзана Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту свою роль для пиара, который ориентирован не только на чеченскую аудиторию, указали в ноябре опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Они [Кадыров и Саралиев] однозначно захотят сделать себе пиар на возвращении пленных. Спасение людей для Кадырова – повод показать свою гуманность ", - пояснил, в частности, кавказовед и автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

Схожее мнение высказал "Кавказскому узлу" и политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин. "Они просто хотят попиариться и показать, что все еще очень активны в украинском направлении. Но этот обмен состоялся бы и без них", - сказал он.

Кадыров регулярно также отчитывается об отправке на Украину добровольцев. При этом поступали сообщения, что мобилизация и запись в силовые структуры проходят под давлением властей. Так, 13 мая 2022 года чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни обратились к ним с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, но даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

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