Депутат Госдумы от Чечни похвалился возвращением с Украины 82 пленных

01 января 2023, 18:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа из 82 российских военнослужащих возвращена из украинского плена, отчитался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, подключившийся к обменам пленными по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Кавказский узел" писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 22 сентября 2022 года выразил недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ России. Кадыров заявил тогда, что обмен состоялся на украинских условиях, а с ним и другими участниками спецоперации не посоветовались. Вскоре после этого стало известно, что в обменах пленными с Украиной регулярно участвует депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. О возвращении пленных при участии Саралиева Кадыров отчитывался 5 ноября, 3 и 8 декабря 2022 года. При этом он сообщил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата.

О новой партии военнослужащих, возвращенных из украинского плена, 31 декабря 2022 года отчитался лично Шамсаил Саралиев. "Сегодня Минобороны РФ возвращает домой из украинского плена 82 российских бойца. Новый год наши герои встретят на Родине, в России", - написал депутат в своем телеграм-канале, сопроводив сообщение видеокадрами о возвращении группы пленных.

Через семь минут после Саралиева возвращение из плена группы российских военнослужащих подтвердило и Минобороны России. "31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщается в телеграм-канале ведомства.



Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Шамсаил Саралиев входит в состав парламентской координационной группы по вопросам СВО, сообщила 22 декабря 2022 года ЧГТРК "Грозный". Возглавивший группу первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал ее "инструментом обратной связи для президента с передовой".

Глава Чечни использует тему причастности к обмену пленными для пиара, ориентированного не только на чеченскую аудиторию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Кроме того, Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину добровольцев.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.