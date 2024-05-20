Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

20 мая 2024, 20:31

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Майор Максим Гармашов убит в зоне боевых действий, сообщили представители властей. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 145 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Павел Головцов стал 144-м военным из Кабардино-Балкарии, о смерти которого в зоне военной операции на Украине сообщили власти.

Максим Гармашов служил в зоне военной операции заместителем командира десантно-штурмового батальона, сообщило сегодня отделение фонда "Защитники Отечества" по Кабардино- Балкарии.



Он родился в селе Прималкинское Прохладненского района. После школы окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил командиром штурмового взвода, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях. Убит в зоне военной операции на Украине 15 августа 2023 года, ему было 42 года, указано в сообщении Telegram-канала отделения фонда.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 145 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 127 из них, о еще 18 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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