Апелляционная жалоба на приговор Гаджиеву поступила в суд

20 мая 2024, 22:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита подала в Южный окружной военный суд апелляционную жалобу на приговор дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву, сообщил его адвокат. Сегодняшний пикет в поддержку Гаджиева прошел без провокаций и вызвал интерес махачкалинцев, рассказал заместитель главреда "Черновика".

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Cегодня первый заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов вновь провёл пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. "Пикет в этот раз прошёл очень хорошо - спокойно, тихо. Полицейские только один раз спросили личные данные. Больше никаких подходов силовиков либо провокаций не было. Люди подходили, спрашивали, на каком этапе дело. Некоторые узнавали, за что сидит. Люди на автомобилях сигналили", - рассказал Магомедов.

Он указал, что непонятны провокации, которые периодически случаются во время пикетов, непонятны. "Недавно была попытка провокации. Мы предполагаем, что это делают люди, связанные каким-то образом с силовиками, перед которыми ставят задачу сорвать нашу акцию. Но цель, для чего это делается, непонятна. Наоборот, такие шаги привлекают внимание к нашим акциям. Такое исполнение вызывает массу вопросов", сказал Магомедов.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов сообщил, что документы по апелляции уже в Южном окружном военном суде.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева сообщила, что письма от мужа получает регулярно. "Самочувствие нормальное, жалоб нет. Старший сын наш заканчивает девятый класс. Каких-то проблем в учебе нет", - сказала она.

Супруга Абубакара Ризванова Зарема также кратко отметила, что жалоб от мужа не поступало. "У него всё хорошо. На свидание мы не ездили. Но жалоб нет", - сообщила она.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы. Дата рассмотрения жалобы на приговор пока неизвестна, сообщил 13 мая адвокат Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.