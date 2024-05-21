Сотрудник силовых структур. Фото: http://nac.gov.ru/

21 мая 2024, 02:09

С 13 по 19 мая в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погиб один человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 13 по 19 мая 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погиб один предполагаемый боевик, сведений о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии 17 мая в перестрелке с силовиками убит мужчина, которого ФСБ считает участником международной террористической организации, планировавшим нападения на сотрудников республиканских силовых структур.

Перестрелке в Ногайском районе, предшествовали нападения на наряды полиции в Карачаевске 22 апреля и в поселке Мара-Аягъы 29 апреля.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«Неделя с 6 по 12 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 29 апреля по 5 мая в вооруженном конфликте на Северном Кавказе семь человек убиты и четверо ранены», «С 22 по 28 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе два человека убиты и один ранен»

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