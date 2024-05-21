Жители Леваши объяснили подоплеку конфликта из-за похищенной девушки

21 мая 2024, 01:43

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Родители похищенной девушки против ее воли хотели отдать ее за богатого жениха, поэтому она уехала с любимым юношей, разыграв похищение, сообщили жители села Леваши. Свадьба в Дагестане означает большие затраты, поэтому молодым людям приходится инсцинировать похищение, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", участники схода в Левашинском районе 20 мая потребовали вернуть похищенную молодым человеком девушку в семью и заявили о бездействии правоохранительных органов. Совершеннолетняя девушка добровольно, но против воли семьи, уехала с женихом и заключила с ним исламский брак, возразили в полиции Дагестана. Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором девушка признается, что уехала с молодым человеком добровольно. С точки зрения законов РФ в данной ситуации всё в полном порядке, поскольку девушка совершеннолетняя, ей 22 года, сообщила Гариева.

Ситуация с похищением девушки находится под контролем соответствующих служб, сообщила 20 мая администрация Левашинского района. «Совместно с представителями правоохранительных органов налажена постоянная связь с родственниками, имеющими отношение к данному делу, подключены соответствующие службы администрации района, общественников и духовенства. Выясняются все обстоятельства инцидента и приняты меры для недопущения обострений, которые могут вызвать массовые волнения или нагнетания ситуации», - говорится в публикации.

Родственники написали заявление в полицию и прокуратуру, там пообещали разобраться, но конкретных действий не было предпринято, сообщила 20 мая корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Леваши Патимат, знакомая с семьей. «Насколько мне известно, против воли девушки по инициативе родителей состоялась ее помолвка с молодым человеком из другой, более богатой семьи. Родители были против ее встреч с похитителем, так как его семья не располагала достаточными средствами для подарков невесте и большой свадьбы», - сообщила она.

«Если бы пара, согласие на брак которых дали родители обеих сторон, по обоюдному согласию разыграла «похищение», то это не вызвало бы такого резонанса. В Дагестане часто возникают ситуации, когда родители девушки против ее воли выдают ее за обеспеченного или «статусного» жениха. Для молодого человека, не имеющего высокооплачиваемой работы, сыграть свадьбу – это большие затраты. Принято вначале дарить подарки и золотые украшения невесте и ее родителям, стоимость которых составляет не одну сотню тысяч рублей. На свадьбу принято приглашать несколько сот гостей. Многим семьям приходится брать кредиты, которые потом выплачивают много лет», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Левашинского района Зияутдин.

По его словам, если девушка согласна выйти замуж за любимого человека в данной ситуации, то часто инсценируются подобные «похищения». В дальнейшем обычно они заканчиваются примирением семей.

Данный инцидент может попасть под две статьи уголовного кодекса РФ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев. Он назвал, в частности, статью 126 (похищение человека) Уголовного кодекса, и напомнил, что лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от ответственности, если в действиях его не содержится иного состава преступления. Также юрист назвал статью 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

«По факту похищения человека следует подать заявление в полицию. Говоря об этом конкретном случае, то МВД представило письменное и видео-заявление девушки, что она добровольно ушла из дома. Учитывая, что она совершеннолетняя, тогда состава преступления здесь нет. Соответствующую проверку должна провести прокуратура», - считает юрист.

Напомним, что похищения невест в Дагестане практически прекратились, так как и общество, и религиозные организации их осуждают, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев указал, что еще недавно практиковались так называемые "псевдопохищения", когда у семьи не было возможности оплатить роскошную свадьбу, положенную по местным неписанным правилам. "Тогда по обоюдному согласию сторон – и родственников парня, и родственников девушки – чтобы обойти вопрос с приданным-калымом, организовывали "похищение" и театрализованное примирение. Сейчас проблема калыма ушла в прошлое, хотя и сейчас остаются некоторые отголоски, когда, например, одна сторона покупает квартиру для молодых, а другая обставляет ее мебелью. Но это тоже встречает осуждение в обществе", - подчеркнул он.

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