Кадыров рапортовал об отправке очередной группы бойцов на Украину

21 мая 2024, 03:00

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В зону специальной военной операции из аэропорта Грозного отправилась очередная группа бойцов. Некоторые из них едут впервые, а некоторые - во второй и даже четвертый раз, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Последний раз он сообщил об отправке очередной группы 14 мая.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков, с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев, некоторые из них направились на Украину во второй и даже четвертый раз, сообщил 20 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, добровольцев проводили начальник регионального оперативного штаба по оказанию содействия в проведения специальной военной операции Магомед Даудов, заместитель председателя правительства Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов и другие.

Кадыров также опубликовал видео отправки. Один из добровольцев действительно утверждает, что едет в четвертый раз, другой - что во второй. Еще три человека сообщили, что едут впервые и похвалил обучение в Российском университете спецназа.

Напомним, 22 апреля глава Чечни сообщил, что из республики в зону СВО отправлено более 41,7 тысячи бойцов, включая более 17 тысяч добровольцев.

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