Кадыров назвал возвращение группы пленных заслугой депутата из Чечни

04 декабря 2022, 00:15

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Группа пленных, включая офицера из Калмыкии, вернулась на родину благодаря грамотной переговорной работе депутата Госдумы из Чечни Шамсаила Саралиева, похвалился Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни 5 ноября высказал удовлетворение возвращением на родину 107 российских военнопленных с Украины и заявил, что составлены новые списки для обмена. В переговорах принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, сообщил Рамзан Кадыров, ранее раскритиковавший "неравноценный обмен" пленными с Украиной.

Рамзан Кадыров 22 сентября выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ России. По словам Кадырова, он состоялся на украинских условиях, а с ним и активными участниками спецоперации не посоветовались при подготовке обмена.

О возвращении 50 российских военных из плена Минобороны России сообщило 1 декабря. "Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Рамзан Кадыров подчеркнул заслуги в переговорах депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. По его словам, "благодаря грамотной переговорной работе" Саралиева все они вернулись к своим семьям", - написал он 3 декабря в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе очередного обмена "был освобождён уроженец Республики Калмыкия, старший офицер ВС РФ Очир Зунгруев", который провел в плену девять месяцев. "Работа по освобождению Очира Зунгруева была начата по просьбе (...) главы республики Калмыкия Бату Хасикова. После нескольких попыток Шамсаилу Юнусовичу удалось вернуть уроженца братской республики в родные края", - сообщил Кадыров.

Об освобождении Очира Зунгруева Бату Хасиков сообщил в своем Telegram-канале 1 декабря. "Сегодня произошёл обмен пленными – наш земляк Очир Зунгруев возвращается домой", - написал глава Калмыкии.

Глава Чечни ожидаемо использует причастность к обмену пленными для пиара, ориентированного не только на чеченскую аудиторию, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Обмен пленными состоялся бы и без участия Кадырова и Саралиева, указал тогда политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин.

"Кавказский узел" также писал, что Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину добровольцев. При этом поступают сообщения, что мобилизация и запись в силовые структуры проходят под давлением властей. Так, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни обратились к ним с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, но даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

22 августа Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали тогда Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

После объявления о мобилизации в России чеченские женщины попытались провести акцию протеста в Грозном 21 сентября. В ответ власти Чечни мобилизовали родственников ряда участниц акции. 2 октября Кадыров заявил, что на Украину отправлены 24 родственника женщин, которые пытались провести митинг в Грозном.

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