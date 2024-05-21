Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону силой прорвались за вещами

21 мая 2024, 00:44

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Силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города.

Как писал "Кавказский узел", 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.13 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Сегодня жильцы дома на Нариманова пришли на встречу с чиновниками и им сказали, что в дом входить нельзя. Жильцы прорвали оцепление и ворвались в здание, начав забирать свои вещей, сообщил сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону".

Как следует из видео, жильцы после обсуждения массово подошли к ограждению и стали пытаться прорвать его. "Мы не воры", - говорит одна из женщин на видео, опубликованном на сайте издания 161.ru. Силовики вначале стояли в отдалении, однако потом принялись сдерживать жильцов. "Все поедете в отдел за неповиновение", - говорит один из полицейских, который стоит поодаль.

Как следует из видеозаписей опубликованных на сайте издания, жильцам удалось попасть в дом через окна первого этажа. Из квартир они выносили бытовую технику, светильники, посуду, обогреватели, другие вещи, заворачивая их в простыни и одеяла.

Жильцы рассчитывали, что с вывозом вещей им помогут спецслужбы, но этого не произошло. С помощью приставных лестниц они достали до окон первых этажей и выбили их, а затем проникли внутрь. После чего стали сбрасывать из окон дома свои вещи и мебель.

Ситуация у дома не раз обострялась. Так, одна из жительниц, Дарья Шпирко попыталась защитить мужа, когда его намеревались забрать силовики. Беременная женщина заявила, что сотрудник полиции ударил ее по лицу.

Замглавы мэра Ростова-на-Дону по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Потешкин, приехавший на место событий, заявил, что власти уже компенсировали жителям полную потерю имущества, выплатив по сто тысяч рублей, следует из видео, которое опубликовала "Ростов газета" в своем Telegram-канале.

Глава города Алексей Логвиненко отчитался, что сегодня городские власти получили "заключение экспертизы, согласно которому находиться в доме и двигать вещи опасно". "Несущие вспомогательные конструкции имеют предельные и критические дефекты, что свидетельствует о наличии угрозы дальнейшего внезапного обрушения при сравнительно небольшой нагрузке на них", - заявил он в своем Telegram-канале попросил жителей "не подвергать свою жизнь опасности".

По словам чиновника, "администрация города продолжает выплаты пострадавшим по 10 и 100 тысяч рублей. "Произведены выплаты по 10 тысяч рублей по 246 заявлениям, по 100 тысяч руб. по 310 заявлениям", - сообщил глава города.

Он также добавил, что из 140 собственников выразили согласие на получение возмещения 75, им выплачено возмещение на сумму 88,2 миллиона рублей. По четырем семьям, которые признаны малоимущими, уже заключены муниципальные контракты приобретения жилых помещений, еще по одной семье проект постановления о предоставлении жилого помещения проходит процедуру согласования. По трем семьям осуществляются мероприятия по предоставлению жилых помещений с учетом выкупной стоимости. Еще одна семья проходит процедуру признания малоимущей. "По 56 семьям переселение осуществляется в судебном порядке", - сообщил Логвиненко.

Он добавил, что из 15 семей нанимателей 11 семьям предоставлены жилые помещения из свободного муниципального фонда в ЖК «Вересаево», по трем семьям проходит процедура согласования документов, еще одна семья должна подтвердить право пользования помещением.

После того как жильцы покинули дом, полиция вновь установила ограждение, передает 161.ru

Telegram-канал Тютина опубликовал видео, как в доме на Нариманова в вечернее время заколачивают окна первого этажа.

Напомним, 29 марта прокуратура заявила, что 55 семей, которые жили в доме на улице Нариманова, не получили компенсации после обрушения здания. Ведомство потребовало от чиновников выплатить людям деньги.

25 марта мэр Ростова-на-Дону сообщил, что на выплату компенсаций согласились 63 собственника квартир в доме по улице Нариманова, 27 из них уже получили более 32 миллионов рублей. Девять семей получили жилье по договору соцнайма, отчитался мэр.

14 марта ростовский мэр заявил, что более 60 семей из обрушившегося дома по улице Нариманова согласилось с предложенными суммами возмещения за утраченное жилье. За день до его отчета жильцы дома записали обращение к Путину, жалуясь на равнодушие чиновников.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жильцов.

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