Таганрожцы объяснили причины своей борьбы за возвращение троллейбусов

20 мая 2024, 11:42

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После того, как власти Таганрога вывели троллейбусы из эксплуатации, в городе усугубилась проблема с экологией, а также стало невозможно быстро добраться из одного конца города в другой, пожаловались горожане. По мнению горожан, в Таганроге сложилась "транспортная монополия". В мэрии заявили, что троллейбусы убраны с маршрутов на время ремонта контактной линии.

Как информировал "Кавказский узел", 16 мая стало известно, что Следком начал проверку после обращения жителей Таганрога к руководителю ведомства Александру Бастрыкину с жалобой на прекращение движения троллейбусов в городе.

Троллейбусное движение в Таганроге сохранить важно, поскольку только этот вид транспорта связывал окраины города, отметила местная жительница Анна Михайлова.

"В Таганроге троллейбусное движение было открыто в 1977 году. И практически весь город связывали троллейбусные маршруты. Важные маршруты были – это маршрут №5, который связывал отдалённые районы города Простоквашино с центральным рынком, Новый вокзал с кварталом ПМК. Таким образом можно было доехать без пересадки с одного конца города на другой через центр", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Михайлова добавила, что востребованным был маршрут №3, следовавший по маршруту здание Димитрова – Николаевский рынок – Кирпичный цех. Еще один важный маршрут – №4, который следовал от Простоквашино через Приморский парк до здания Димитрова. Другие маршруты троллейбуса дублировались с маршрутами трамвая. После отмены троллейбусного маршрута №5 стало невозможно добраться без пересадки от Западного массива до Северного, отметила жительница Таганрога.

По ее словам, параллельно с этим автобусная сеть в городе не развивалась. "Также практически не произошла компенсация отмены троллейбусных маршрутов №3 и №4. На эти линии пустили маршрутки малой вместимости с большим интервалом движения, что никак не компенсировало отмену указанных выше троллейбусных маршрутов", – подчеркнула Михайлова.

Ответственность за создавшуюся ситуацию полностью несут власти города, заявила она.

"К отмене троллейбусного движения имеет причастность администрация Таганрога, которая до сегодняшнего дня, предоставляя ложные сведения о причинах прекращения троллейбусного движения в Таганроге, способствует отсутствию решения данной проблемы", – сказала Михайлова.

Власти Таганрога пустили электробусы по невостребованным маршрутам, и они курсируют без пассажиров. А на востребованных маршрутах работают автобусы частной компании, их салоны переполнены. Таким образом администрация Таганрога работает в угоду частной компании и в ущерб интересам города. Горожане надеются, что обращение в Следком способствует тому, чтобы в Таганроге возобновили движение троллейбусов, отметила Анна Михайлова

За последние годы частный владелец транспортных предприятий Таганрога, занимая различные посты в администрации, продвигал интересы предприятий, владельцем которого является его супруга, заявил на условиях анонимности бывший сотрудник администрации Таганрога.

"Только его предприятия выигрывали конкурсы на право перевозок и в итоге он стал монопольным владельцем всех транспортных предприятий Таганрога. В отсутствии конкуренции он не обновлял подвижной состав годами. В итоге в городе основная единица – это Hyundai County 2006-2012-х годов выпуска и ещё Пазики 2005-2015-х годов выпуска, которые давно в состоянии "утиль". Также на линии выходят автобусы "МАЗ" средней вместимости 2010 года выпуска, несколько больших автобусов "Мерседес" 1993-1998-х годов выпуска, и все они в плохом санитарно-техническом состоянии. В итоге в Таганроге нет ни одного автобуса с низким полом, доступным для проезда людям с ограниченными возможностями", – сказал бывший сотрудник мэрии корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одним важным решением, негативно повлиявшим на развитие транспортных сетей в городе, было упразднение муниципального предприятия "Автоколонна 1423", продолжил он.

"В такой ситуации Таганрог не может получать новые автобусы по федеральным программам, хотя все остальные города уже получили и продолжают получать муниципальные автобусы средней и большой вместимости с низким полом и кондиционерами", – рассказал бывший сотрудник администрации Таганрога, добавив , что в городе сложилась "транспортная монополия".

Если в Таганроге возобновится движение троллейбусов, то это будет способствовать решению проблемы с экологией и пробками, считает местный житель Андрей Бодров.

"Один современный троллейбус заменяет три-четыре коптящие маршрутки. Вторая – практическо-хозяйственная. То есть, существует готовая развитая сеть с реконструированными тяговыми подстанциями. Сеть не требует таких колоссальных вложений, как, например, при реконструкции трамвая. Тем более современные троллейбусы выпускаются с функцией автономного хода, что позволяет продлевать маршруты в те районы, где отсутствует контактная сеть. К примеру, в район Андреевский, обделенный транспортом, или в Николаевку", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что троллейбусы не работают уже два года, и что за это время не удалось наладить регулярное транспортное сообщение с районами, куда они ранее ходили.

"Люди по сей день не могут добраться из ПМК в район Электроники или Котельщика. Вновь организованный маршрут электробуса №78 этого не позволяет. То же самое касается маршрутов №3 и №4. Люди не могут благополучно добраться с Бериева ни на Русское поле, ни на Николаевское шоссе. Очень бы хотелось надеяться на помощь господина Бастрыкина. Но на мой взгляд, можно было бы обратиться и к [председателю Совета Федерации] Валентине Ивановне Матвиенко, как к куратору Таганрога. Мне кажется, она бы не оставила этот вопрос без внимания", – отметил Бодров.

Важно сохранять троллейбусы в каждом городе, где они были ранее, уверена жительница Таганрога Елена Морозова. "Экономичность от 15% до 30%, причем плановая. Экологичность, безопасность, долговечность, комфорт, надежность, график работы с раннего утра до ночи, снижение уровня опасности ДТП, низкая стоимость проезда. Мне кажется, этого достаточно, чтобы сохранить троллейбусы", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

После того как в Таганроге убрали с маршрутов троллейбусы, заметно увеличилось время на дорогу и на ожидание транспорта, отметила Морозова. "Замена на автобусы-маршрутки-электробусы – ухудшение условий проживания горожан. Это сопоставимо с разрушением тепловых сетей и обогревом – газом, электроэнергией, дровами. Все это можно предоставить потребителям. Речь идет о разрушении инфраструктуры города. Поэтому я надеюсь, что ситуация изменится после того, как ситуацией заинтересовался Бастрыкин", – сказала жительница Таганрога.

В администрации Таганрога пока что не принято окончательного решения относительно использования троллейбусов в качестве общественного транспорта, рассказал сотрудник администрации.

Он пояснил, что в мае 2022 года контактная сеть троллейбусов была отключена от подачи электроэнергии из-за необходимости проведения ремонта. "Изношенность элементов контактной сети троллейбуса в целом существенна, а по части элементов критична, управлением транспорта и дорожного строительства Таганрога в настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на проведение обследования технического состояния и физического износа троллейбусной инфраструктуры и троллейбусов в целях дальнейшего принятия решения о возможности возобновления троллейбусного движения в Таганроге", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В городе организованы пассажирские перевозки автобусами малого, среднего и большого классов, а также электробусами, которые компенсируют троллейбусы, временно выведенные из эксплуатации, добавил сотрудник администрации.

В законодательстве конкретно не указано, каким именно транспортом власти должны обеспечить перевозку жителей, обратила внимание юрист Марина Агальцова.

"Есть Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного городского поселения или одного городского округа устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего городского поселения или соответствующего городского округа. То есть муниципальным органам дается право устанавливать маршруты в пределах муниципального образования. О выборе средств перевозки там – ни слова", – сказала Агальцова "Кавказскому узлу".

В случае, когда власти Таганрога вывели из эксплуатации троллейбусы, нарушения прав местных жителей нет, отметила юрист. "Думаю, что выбор типа транспортных средств – право властей. Этот вопрос напрямую не регулируется законом, поэтому это вопрос политической воли, экономической и экологической возможности и состоятельности", – объяснила Агальцова.

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