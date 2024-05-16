Следком заинтересовался жалобой жителей Таганрога на отмену троллейбусного сообщения

16 мая 2024, 07:45

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Следственный комитет организовал проверку после обращения жителей Таганрога Ростовской области к главе СКР Александру Бастрыкину из-за прекращения троллейбусного движения в городе.

Согласно генеральному плану троллейбусную сеть в Таганроге планируется упразднить. 1 декабря 2023 года состоялись публичные слушания проекта изменений в Генплан города. По мнению авторов поправок, троллейбусная сеть в городе изношена. Всего в Таганроге 32 троллейбуса, 16 из них требуют списания. Также на слушаниях было отмечено, что троллейбусы не являются транспортом, который может обеспечить пассажирам максимальный эффект. Оставить троллейбусную сеть планируют до 2025 года, а потом ликвидировать троллейбусную линию и депо, в котором после 2025 года разместят автобусы.

Это вызвало волну возмущения у местных жителей. Пункты, содержащие в себе планы на прекращение троллейбусного движения, есть в Генеральном плане, который утвердили в 2019 году. В конце 2023 года в местной администрации заявили, что в 2024-2025 годах в Генеральный план снова внесут изменения, которые коснутся транспортной системы, но не будут предполагать ликвидацию троллейбусной сети.

В конце апреля 2024 года жители Таганрога направили коллективную жалобу на имя председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина. Они попросили провести служебную проверку и возбудить уголовное дело по факту разрушения троллейбусного движения в городе, а также принять меры для его восстановления в кратчайшие сроки. В мае инициативная группа горожан записала видеообращение к Бастрыкину, в котором заявила, что исчезновение троллейбусов с улиц города не нужда, а намеренное правонарушение, написал 15 мая "Блокнот Таганрог".

В свою очередь в СК России заявили, что ведомством организована проверка по обращению таганрожцев о проблемах в работе транспортной инфраструктуры в Ростовской области.

"В социальных медиа распространено обращение жителей города Таганрога к Председателю СК России в связи с принятием решения о прекращении троллейбусного движения в городе. Граждане сообщают и о бездействии следственных органов, которые, по их мнению, не принимают мер к объективному установлению обстоятельств", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По обращению жителей региона Следком по Ростовской области организовал процессуальную проверку, теперь Бастрыкин ждет доклада об ее итогах.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году водители трамваев и троллейбусов в Ростовской области пожаловались на зарплату и условия труда. Последние 15 лет на транспортном предприятии были проблемы, но в последнее время ситуация заметно ухудшилась, заявили сотрудники. Однако местные власти уверяли, что все нормально.