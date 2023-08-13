Водители ростовских трамваев и троллейбусов пожаловались на зарплату и условия труда

13 августа 2023, 05:27

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Сотрудники Ростовской транспортной компании, которой принадлежит весь городской электротранспорт, пожаловались на мизерные зарплаты и неудовлетворительные условия труда. Представители мэрии считают, что в компании нормальная ситуация.

Последние 15 лет на предприятии были проблемы, но в последнее время ситуация заметно ухудшилась, заявили сотрудники предприятия.

«На протяжении более 15 лет МУП «РТК» находится в тяжелейшем финансовом положении. За это время сменилось более 18 генеральных директоров, и лишь единицы были компетентны в своей должности. Финансирование предприятия за счёт субсидий и выплат из муниципального бюджета урезано до минимума. Роста зарплат не было на протяжении 10 лет. Средняя заработная плата не превышает 25 тысяч рублей», - говорится в коллективном письме, которое опубликовало ростовское издание "Молот" на своем сайте.

Авторы письма также заявили, что запчасти и расходные материалы транспортному предприятию поставляются в минимальном количестве, всё это привело «к катастрофическому дефициту работников, неисправности техники и оборудования», а также износу всей инфраструктуры электротранспорта города.

Сколько человек подписало письмо, в публикации не уточняется. Ростовская транспортная компания - муниципальное предприятие.

«Выплаты по заработной плате на предприятии МУП «РТК» производятся в установленные сроки, в том числе выплаты вознаграждений за выслугу лет, которые не изменялись с 2014 года. К концу 2023 года планируется передача МУП «РТК» 20 новых электробусов. Риски сокращения выхода на линию подвижного состава МУП «РТК» отсутствуют», - приводит "Молот" комментарий пресс-службы.

Отметим, что в 2023 году в Ростове-на-Дону планируется запустить на маршруты общественного транспорта 20 электробусов и установить шесть зарядных станций для них.

Это часть федеральной программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта, информирует ТАСС.

При этом, по данным издания "Ростовское агентство новостей", пока что электробусы показали себя в областном центре не очень хорошо. Первая купленная городом машина стоила 37 млн рублей. Однако подавляющую часть времени с тех пор автобус провёл в гараже по причине поломок и неисправностей.

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