Эльхан Алиев прекратил голодовку после обещаний о справедливом суде

20 мая 2024, 23:56

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев на шестые сутки прекратил сухую голодовку в изоляторе после заверений в том, что его апелляционная жалоба на приговор будет рассмотрена объективно, сообщила супруга оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхан Алиев объявил сухую голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование. Активист сообщил супруге, что на него оказывают давление и угрожают с требованием прекратить голодовку. Суд может удовлетворить требование оппозиционера Эльхана Алиева об освобождении из-под стражи, если на это согласятся власти Азербайджана, указали правозащитники.

Суд в Баку приговорил Эльхана Алиева к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину. 13 мая суд не удовлетворил ходатайство о переводе Алиева под домашний арест, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27 мая.

Эльхан Алиев 20 мая, на шестые сутки, прекратил сухую голодовку, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга оппозиционера Шахназ Алиева.

«Сегодня Эльхан позвонил и смог сообщить некоторые подробности своей акции. Когда он звонил в прошлые разы, разговор длился всего минуту, и Эльхан многого не мог рассказать. Оказывается, после того, как он объявил голодовку, его изолировали в карцере и оказывали давление, чтобы он прекратил акцию. Однако сегодня с ним заговорили по-другому. Эльхана стали уговаривать, чтобы он прекратил голодовку, заверив, что в апелляционном суде ему «помогут», то есть пообещали объективное разбирательство. Если будет справедливый суд, то Эльхана должны освободить, потому что он не совершал преступлений», - рассказала Алиева.

Алиев, по ее словам, согласился временно прекратить голодовку. «Эльхан им сказал, что подождет разбирательства в апелляционном суде. Но если его обманут, то он возобновит голодовку, и вообще сделает такое, что его найдут там мертвым. Я просила Эльхана успокоиться, набраться терпения, не губить свое здоровье и жизнь. Однако у него нервная система из-за вопиющей несправедливости сильно нарушена. Мы очень беспокоимся, что с ним может случиться непоправимое», - продолжила Шахназ Алиева.

На вопрос, как повлияла голодовка на состояние Эльхана Алиева, женщина ответила, что по низкому голосу и прерывистой речи "почувствовала, что здоровье у него ухудшилось", хотя муж и заверял ее в том, что нормально себя чувствует.

«Если суд действительно будет объективен, то Алиева должны оправдать. Увы, в реалиях Азербайджана это маловероятно, тем более в случае с политзаключенным. Однако апелляционная инстанция может хотя бы смягчить приговор, заменить реальный срок на условное наказание», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Алиева Немат Керимли.

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли также надеется на смягчение приговора Алиеву в апелляционной инстанции.

«У нас проводил сухую голодовку Эльнур Гасанов. На восьмые сутки он прекратил акцию, после того, как ему пообещали объективное судебное разбирательство. Пока процесс над ним продолжается, и мы надеемся, что власти сдержат слово и итоговое решение будет в пользу Эльнура. Эльхану Алиеву также обещали сегодня объективный суд. Хочется верить, что по итогам судебных разбирательств оба наших активиста выйдут на свободу», - сказал Мираламли корреспонденту «Кавказского узла».

На письменный запрос в отдел общественных связей пенитенциарной службы относительно голодовки Эльхана Алиева корреспондент «Кавказского узла» пока не получил ответа.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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