Азербайджанскому оппозиционеру Алиеву отказано в переводе под домашний арест

13 мая 2024, 19:57

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест оппозиционера Эльхана Алиева, ожидающего рассмотрения жалобы на приговор по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что суд в Баку приговорил к пяти годам лишения свободы члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхана Алиева, признав его виновным по делу о мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину, сообщил адвокат.

Эльхан Алиев был задержан и арестован в июле 2023 года по делу о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использовании фальшивых документов. Вместе с Алиевым были задержаны еще два человека: Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое были заподозрены в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело было возбуждено по заявлению покупателя участка Рамо Шукюрова. Алиев заявил о своей невиновности и политическом характере преследования.

Сегодня Бакинский апелляционный суд провел заседание по апелляционной жалобе на приговор Эльхану Алиеву, сообщает Meydan TV.

На заседании адвокат Алиева Немат Керимли заявил ходатайство о переводе подзащитного под домашний арест. Адвокат пояснил, что нет доказательств, подтверждающих обвинение Эльхана Алиева в мошенничестве, а кроме того, подсудимый перенес инсульт и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Адвокат также указал, что на попечении Алиева находятся трое малолетних детей, и в случае освобождения из-под стражи подсудимый не намерен скрываться от суда. Однако суд не удовлетворил ходатайство. Рассмотрение апелляционной жалобы Эльхана Алиева назначено на 27 мая, пишет издание.

"За 10 месяцев, пока он находился в тюрьме, в СИЗО его состояние несколько раз ухудшалось. Отец троих малолетних детей не может быть поставлен в эту ситуацию без каких-либо доказательств", - приводятся в публикации слова адвоката Алиева.

Напомним, перед задержанием Алиев в видеообращении предупредил однопартийцев о возможной провокации против него. Он пояснил, что ранее занимался риелторской деятельностью, а затем перестал работать в этой сфере, но летом 2023 года к нему настойчиво обращался некий мужчина с просьбой "подыскать" для покупки дом или дачу. "Он позвал меня на встречу, пообедать вместе, поближе познакомиться, все это вызывает у меня подозрения", - заявил Алиев на видео.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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