Правозащитники назвали согласие властей условием освобождения Эльхана Алиева

18 мая 2024, 18:45

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Суд может удовлетворить требование оппозиционера Эльхана Алиева об освобождении из-под стражи, если на это согласятся власти Азербайджана, указали правозащитники. Сухая голодовка, которую объявил Алиев, усугубит его проблемы со здоровьем, поделились опасениями супруга и однопартиец арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхан Алиев объявил сухую голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование. Активист сообщил супруге, что на него оказывают давление и угрожают с требованием прекратить голодовку.

1 апреля стало известно, что суд в Баку приговорил Эльхана Алиева к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину. 13 мая суд не удовлетворил ходатайство о переводе Алиева под домашний арест, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27 мая.

Эльхан Алиев с 16 мая не выходит на связь, и семья никакой информации о нем не имеет, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга оппозиционера Шахназ Алиева.

"Эльхан звонил 16 мая и сообщил, что днем ранее начал сухую голодовку в знак протеста против его незаконного и несправедливого ареста. После этого о нем никакой информации нет. Сегодня по графику был день его телефонного звонка. Обычно он в субботу около 14.30 [13.30 мск] звонит. Но уже половина шестого [16.30 мск], и он все еще не позвонил", - рассказала она.

Женщина отметила, что беспокоится за состояние здоровья мужа. "Эльхан еще на свободе дважды перенес инсульт. А в тюрьме у него происходили острые сердечные приступы, и врачи предположили, что он перенес микроинфаркт. Но его так и не перевели в тюремный госпиталь для более тщательного обследования, установления точного диагноза и лечения. Если сухая голодовка опасна для нормального человека, представьте, каково это для больного сердечно-сосудистыми заболеваниями? Мы сильно беспокоимся за него. Эльхан сказал мне, что пока сам не сообщит, что прекратил голодовку, значит, он продолжает акцию. Вообще Эльхан говорил мне, что если он не выходит на связь, значит, он в опасности. Тем более, что два дня назад он мне сказал, что на него оказывается давление, ему угрожают смертью, если он не прекратит сухую голодовку. В связи с голодовкой его не изолировали от других заключенных, не взяли под медицинское наблюдение. По крайней мере, на 16 мая это было так", - сказала Шахназ Алиева.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в повышенной группе риска, поскольку у них и так есть проблемы с нормальной циркуляцией крови, а ее сгущение из-за отказа от воды повышает риски образования тромбов, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Негативные последствия сухой голодовки начинают проявляться уже через 3-5 дней

Он отметил, что сухая голодовка чрезвычайно опасна для здоровья человека, а ее негативные последствия начинают проявляться уже через 3-5 дней. "В медицинской науке принято считать, что человек без воды может прожить максимум до 10-14 суток, ибо без поступления в организм жидкости кровь сильно сгущается и фактически перестает циркулировать, нарушаются функции почек, головного мозга", - сказал Гейбулла.

Адвокат Эльхана Алиева Немат Керимли сегодня также не владеет информацией о состоянии подзащитного. Он пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что в пятницу, 17 мая, весь день был на судебных процессах по делам других подзащитных, а в выходные адвокатов не пропускают в СИЗО. Керимли отметил, что сможет пойти в СИЗО на встречу с Эльханом Алиевым «не раньше понедельника или вторника» (20-21 мая).

На вопрос о том, есть ли правовой механизм удовлетворения требования Эльхана Алиева об освобождении из заключения, Керимли ответил так: "Следующее судебное заседание в Бакинском апелляционном суде по его делу назначено на 27 мая. Однако в связи с состоянием его здоровья защита может подать ходатайство об изменении меры пресечения. Оно должно быть рассмотрено в течение трех дней. Конечно, мы можем выдвинуть ходатайство. Но дело Алиева носит политический характер. Если не будет политической воли на его освобождение и нам не "подскажут идею" написать заявление в суд, подавать ходатайство бессмысленно, потому что Эльхана Алиева, изможденного голодовкой, лишний раз подвергнут мучениям перевозкой в тесном "воронке" в суд и обратно".

В политических делах суд для удовлетворения ходатайства должен получить добро «сверху»

Аналогичное мнение высказал директор правозащитной НПО "Линия защиты", юрист Руфат Сафаров. "На данном этапе дела юридически возможно, в первую очередь, изменение меры пресечения. Адвокат может подать такое ходатайство. Но в реалиях Азербайджана в политических делах суд для удовлетворения ходатайства должен получить добро «сверху». Если будет политическое решение, то защите намекнут написать ходатайство. Иначе смысла обращаться в суд нет, поскольку многочасовая поездка в суд и обратно в тесном, непроветриваемом "воронке" с простоем в пробках само по себе является пыткой. Я сам испытал в свое время это и не понаслышке знаю, как мучительны поездки в суд, тем более в жаркое время года. Это только ухудшит состояние Эльхана Алиева", - сказал Руфат Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Такого же мнения придерживается и правозащитник Эльшан Гасанов. "Если не будет указания суду освободить Алиева, это не будет сделано. Пример тому - дело Губада Ибадоглу. Его адвокаты едва ли не десятки раз подавали ходатайства и жалобы об освобождении политика из-под стражи. Но тщетно. Однако когда наступил момент, адвокатам «рекомендовали» срочно подать ходатайство о переводе Ибадоглу под домашний арест, и вопрос был решен", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли выразил тревогу за состояние однопартийца. "Недавно проводил сухую голодовку в СИЗО другой наш активист Эльнур Гасанов. Его голодовку также сначала игнорировали. Но когда дело обрело серьезный оборот и состояние Эльнура стало ухудшаться, наконец, на пятый день голодовку признали, к нему приходил даже высокий чин из Пенитенциарной службы. Но в случае с Эльханом Алиевым ситуация еще более сложна. Эльхан страдает сердечной болезнью, переносил инфаркт, инсульт, у него раньше [чем у более здорового человека] могут начаться разрушительные процессы в организме", - сказал Мираламли корреспонденту «Кавказского узла».

Представители Пенитенциарной службы в связи с выходным днем оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Эльхан Алиев был задержан и арестован в июле 2023 года по делу о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использовании фальшивых документов. Вместе с Алиевым были задержаны еще два человека: Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое были заподозрены в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело было возбуждено по заявлению покупателя участка Рамо Шукюрова. Алиев заявил о своей невиновности и политическом характере преследования.

Перед задержанием Алиев в видеообращении предупредил однопартийцев о возможной провокации против него. Он пояснил, что ранее занимался риелторской деятельностью, а затем перестал работать в этой сфере, но летом 2023 года к нему настойчиво обращался некий мужчина с просьбой "подыскать" для покупки дом или дачу. "Он позвал меня на встречу, пообедать вместе, поближе познакомиться, все это вызывает у меня подозрения", - заявил Алиев.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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