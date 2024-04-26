Помощь врачей потребовалась Эльнуру Гасанову после длительной сухой голодовки

26 апреля 2024, 18:28

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Состояние оппозиционера Эльнура Гасанова значительно ухудшилось на фоне восьмидневного отказа от еды, воды и лекарств, и после завершения сухой голодовки он остается под наблюдением врачей бакинского изолятора, рассказали его адвокат и однопартийцы.

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 апреля член партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов прекратил сухую голодовку, начатую 18 апреля. Он завершил акцию по настоянию соратников и после того, как ему были возвращены изъятые записи его выступления в суде. Через руководство изолятора Гасанову были предоставлены заверения, что судебный процесс по его делу будет объективным, сообщили в ПНФА.

19 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу Эльнура Гасанова. Днем ранее оппозиционер объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту. 23 апреля Гасанов отказался от лекарств, предложенных ему в связи с резким падением давления.

Адвокат Немат Керимли сегодня встретился с подзащитным Эльнуром Гасановым в Бакинском СИЗО-1. Сухая голодовка сильно повлияла на здоровье Гасанова, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Он с трудом шел ко мне на встречу в комнату свиданий, сгорбившись и держась рукой за живот. Оказывается, вчера [в последний день голодовки] ему совсем плохо было. Голодовка, очевидно, усугубила его хронические болезни желудка и желчного пузыря, и его стало рвать пеной", - рассказал адвокат.

По его словам, рвота продолжалась даже после того, как Гасанов стал пить воду. "Врачи сказали, что приступы рвоты могут быть еще какое-то время, и потом по мере поступления в организм воды и питания пройдут. Голодовка сильно подкосила его. В результате голодовки за неделю он похудел на 17,5 килограмма. Он выглядел изможденным. Обычно людей в таком состоянии называют "живым трупом", - сказал Керимли. Хотя Гасанов остается в обычной камере, к нему периодически приходят врачи, добавил он.

На этапе судебного следствия защита сосредоточится на том, чтобы опровергнуть версию обвинения, сказал Немат Керимли. "Если суд действительно будет объективным, то финалом должно стать освобождение Эльнура Гасанова. Процесс может занять около месяца, и, если разбирательство будет справедливым, то по истечении этого срока Гасанов выйдет на свободу", - сказал адвокат.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Помимо адвоката, Гасанова в СИЗО посетил также его брат, доставивший ему продукты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Сегодня у Эльнура были адвокат и его брат. Они рассказали, что Эльнуру было очень плохо, его даже после того, как он стал пить воду, продолжало рвать. Эльнур был очень слаб, потерял 17,5 килограмма веса. До голодовки он весил 85 кг, а сейчас 67,5 кг", - рассказал Мираламли.

По его словам, несмотря на пребывание в обычной камере, Гасанов остается под врачебным наблюдением и периодически к нему приходят врачи СИЗО.

На запрос в Пенитенциарную службу о состоянии здоровья Гасанова до конца рабочего дня 26 апреля ответа не поступило, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 3 апреля ПНФА осудила власти Азербайджана за репрессии против критиков и призвала международное сообщество ввести адресные санкции в отношении азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к политически мотивированным арестам. Число содержащихся под арестом активистов ПНФА достигло 11, заявила партия.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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