Азербайджанский оппозиционер Эльхан Алиев объявил голодовку в изоляторе

16 мая 2024, 21:34

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Член партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев с 15 мая проводит сухую голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. Активист сообщил супруге, что на него оказывается давление и ему угрожают с требованием прекратить голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что суд в Баку приговорил к пяти годам лишения свободы члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхана Алиева, признав его виновным по делу о мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину, сообщил адвокат. 13 мая апелляционный суд не удовлетворил ходатайство о переводе Алиева под домашний арест.

Эльхан Алиев был задержан и арестован в июле 2023 года по делу о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использовании фальшивых документов. Вместе с Алиевым были задержаны еще два человека: Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое были заподозрены в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело было возбуждено по заявлению покупателя участка Рамо Шукюрова. Алиев заявил о своей невиновности и политическом характере преследования.

Эльхан Алиев с 15 мая проводит сухую голодовку в СИЗО. Он требует прекращения необоснованного уголовного преследования, сообщила его супруга Шахназ Алиева.

"Мы ожидали, что Эльхан объявит голодовку. 13 мая при рассмотрении его апелляционной жалобы он сказал, что вынужден прибегнуть к этому, поскольку уже не может терпеть такую несправедливость против него. Мало того, что его необоснованно арестовали по ложному обвинению, его даже не освободили после того, как он возместил приписываемый ему штраф. Эльхан в этом деле вообще не причем. Он не был владельцем земельного участка, Эльхан лишь был посредником в этой сделке и причем по настойчивой просьбе «потерпевшего», который оказался провокатором", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Эльхан заявил, что он на пределе - он уже однажды проводил голодовку и ему обещали освобождение в суде, но приговорили к лишению свободы. "15 мая он не позвонил. По графику он должен был позвонить сегодня (16 мая). Но в течение дня звонка не было. После того, как его соратники написали в семь вечера в социальных сетях заранее переданное Эльханом предупреждение, что, если он не звонит, значит он находится под давлением, через полчаса он позвонил. Он сказал, что с 15 мая держит сухую голодовку, не есть, ни пьет воду. На него оказывается сильное давление, ему угрожают физической расправой", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Алиева.

Она сообщила, что муж официально заявление написал заявление о проведении голодовки. По ее словам, она не успела уточнить, изолирован ли Алиев в СИЗО, так как разговор длился только минуту.

Эльхан Алиев перенес инсульт, инфаркт, он может не выдержать голодовки

Соратники также обеспокоены за здоровье Алиева. "Эльхан Алиев перенес инсульт, инфаркт, он может не выдержать голодовки, давления. 13 мая он нам сказал в апелляционном суде, что 15 мая начинает голодовку и следующий день телефонного разговора у него 16 мая. Он предупредил, что если в течение дня он не позвонит, то значит на него оказывается давление. Я дождался завершения рабочего дня и потом написал пост о сказанном мне Эльханом. Лишь после этого они позволили ему позвонить всего на минуту. Наши худшие опасения подтверждаются, на него оказывается давление", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" заворготделом ПНФА Сагиф Гурбанов.

Он с сожалением констатировал, что активисты вынуждены в поисках справедливости жертвовать своим здоровьем. "Наш другой активист, Эльнур Гасанов уже проводил сухую голодовку на протяжении восьми суток, и когда он уже был в критической ситуации, его попросили остановить акцию, пообещав объективное судебное следствие. Пока процесс над ним продолжается", - сказал Гурбанов.

Восьмидневная сухая голодовка в СИЗО вызвала у оппозиционера Эльнура Гасанова обострение желчнокаменной болезни, ему необходима хирургическая операция, рекомендованная врачами еще до ареста активиста, сообщил представитель партии Народного фронта Азербайджана.

Адвокат Немат Керимли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Алиев содержится в построенном в прошлом году новом в пенитенциарном комплексе в поселке Умбакы Гарадагского района Баку. "Это современное пенитенциарное учреждение, состоящее из СИЗО и исправительной колонии. Однако в случае с Эльханом Алиевым проблемы не в условиях содержания, а в самом неправомерном уголовном преследовании", - сказал адвокат.

По его словам, Алиев сообщал ему о намерении объявить голодовку, однако защитник из-за занятости другими судебными делами не смог сегодня посетить Алиева и не уверен, что удастся встретиться с подзащитным и 17 мая.

В связи с завершением рабочего дня корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии в пенитенциарной службе.

Напомним, перед задержанием Алиев в видеообращении предупредил однопартийцев о возможной провокации против него. Он пояснил, что ранее занимался риелторской деятельностью, а затем перестал работать в этой сфере, но летом 2023 года к нему настойчиво обращался некий мужчина с просьбой "подыскать" для покупки дом или дачу. "Он позвал меня на встречу, пообедать вместе, поближе познакомиться, все это вызывает у меня подозрения", - заявил Алиев на видео.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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