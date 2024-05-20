20 мая 2024, 07:14

Граната найдена в Сумгаите

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В Сумгаите местные жители нашли рядом с жилыми домами гранату, саперы определили, что это граната Ф-1, пригодная для боевого применения.

Жители 6-го микрорайона в Сумгаите 19 мая позвонили в МЧС и сообщили о найденной гранате.

Специалисты мобильной группы по разминированию Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана приехали на место находки и обнаружили ручную гранату Ф-1, пригодную для боевого использования, пишет Oxu.az.

Саперы вывезли найденную гранату для дальнейшей утилизации, информирует Caliber.az.

Издание публикует видео работы саперов. Судя по всему, граната была найдена в картонной коробке за гаражами рядом с многоквартирными домами.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале местные жители нашли в Хатаинском районе Баку противотанковую гранату.

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Примечание:

"Два человека погибли при взрыве снаряда в Азербайджане", "Противотанковая мина найдена в азербайджанском селе", "Снаряд найден на территории бизнес-центра в Баку".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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