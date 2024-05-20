Граната найдена в Сумгаите

20 мая 2024, 07:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сумгаите местные жители нашли рядом с жилыми домами гранату, саперы определили, что это граната Ф-1, пригодная для боевого применения.

Жители 6-го микрорайона в Сумгаите 19 мая позвонили в МЧС и сообщили о найденной гранате.

Специалисты мобильной группы по разминированию Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана приехали на место находки и обнаружили ручную гранату Ф-1, пригодную для боевого использования, пишет Oxu.az.

Саперы вывезли найденную гранату для дальнейшей утилизации, информирует Caliber.az.

Издание публикует видео работы саперов. Судя по всему, граната была найдена в картонной коробке за гаражами рядом с многоквартирными домами.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале местные жители нашли в Хатаинском районе Баку противотанковую гранату.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.