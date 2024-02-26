Граната найдена в Баку

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Местные жители нашли в Хатаинском районе боеприпас, силовики определили, что это противотанковая граната, пригодная к применению.

Жители Хатаинского района Баку сообщили 25 февраля о найденном на улице Гачаг Наби боеприпасе.

Приехавшие на место находки специалисты по разминированию Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана определили, что найденный боеприпас является противотанковой гранатой ПГ-2, которая пригодна для боевого применения, пишет Oxu.az.

Саперы вывезли гранату в безопасное место и утилизировали, информирует 1news.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2023 года на кладбище в Низаминском районе Баку были найдены гранатомет, граната и патроны. Силовик выяснили, что схрон принадлежит местному жителю.

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