Оружие и боеприпасы найдены на территории кладбища в Баку

17 сентября 2023, 03:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На кладбище в Низаминском районе Баку найдены гранатомет, граната и более семи сотен патронов. Силовики выяснили, что схрон принадлежит местному жителю.

Местные жители обнаружили на кладбище в Низаминском районе Баку боеприпасы, о чем сообщили в полицию.

По данным министерства внутренних дел Азербайджана, в схроне были найдены гранатомет РПГ-1, граната Ф-1, взрыватель и 758 патронов разного калибра, пишет 16 сентября oxu.az.

Силовики провели расследование и выявили, что оружие и боеприпасы спрятал на кладбище местный житель Ф. Агамамедов, информирует caliber.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле на территории жилого квартала в Сумгаите были найдены десятки артиллерийских снарядов и боеприпасы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.