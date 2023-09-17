17 сентября 2023, 03:28

Оружие и боеприпасы найдены на территории кладбища в Баку

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На кладбище в Низаминском районе Баку найдены гранатомет, граната и более семи сотен патронов. Силовики выяснили, что схрон принадлежит местному жителю.

Местные жители обнаружили на кладбище в Низаминском районе Баку боеприпасы, о чем сообщили в полицию.

По данным министерства внутренних дел Азербайджана, в схроне были найдены гранатомет РПГ-1, граната Ф-1, взрыватель и 758 патронов разного калибра, пишет 16 сентября oxu.az.

Силовики провели расследование и выявили, что оружие и боеприпасы спрятал на кладбище местный житель Ф. Агамамедов, информирует caliber.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле на территории жилого квартала в Сумгаите были найдены десятки артиллерийских снарядов и боеприпасы.

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Примечание:

"Два человека погибли при взрыве снаряда в Азербайджане", "Противотанковая мина найдена в азербайджанском селе", "Снаряд найден на территории бизнес-центра в Баку".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 сентября 2023, 04:27

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