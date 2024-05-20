Силовики задержали активистов у въезда в Киранц

20 мая 2024, 16:15

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Полицейские задержали активистов, собравшихся у въезда в заблокированное силовиками приграничное село Киранц. Лидер протестного движения Баграт Галстян смог обойти полицейские кордоны и добрался до села.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. Сегодня силовики не пустили в Киранц лидера протестного движения "Тавуш во имя родины", архиепископа Тавушской епархии Баграта Галстяна (упоминается в СМИ также как Галстанян).

В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села. В селе возник дефицит продуктов, так как поставщики не могут доставить их в магазины, пожаловались сегодня местные жители.

Полицейские у въезда в село Киранц задержали около десятка сторонников движения "Тавуш во имя родины", перед этим несколько раз заявив, что действия сторонников оппозиции незаконны, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший онлайн-трансляцию сайта News.am с места событий.

"Полиция сама перекрыла дорогу в Киранц, но заявляет, что акцию проводим мы, хотя мы всего лишь намеревались пройти в село", - заявил в эфире депутат парламента от фракции «Айастан» Гарник Даниелян. При этом оппозиционный депутат отметил, что архиепископ Баграт Галстян смог обойти полицейские кордоны и дошел до села Киранц.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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