Полицейские не пропустили Баграта Галстяна в село Киранц

20 мая 2024, 14:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики перекрыли дорогу и не пустили в приграничное село Киранц лидера протестного движения Баграта Галстяна. При этом в село пропускают посторонних людей, указал архиепископ.

Как писал "Кавказский узел", в селе Киранц Тавушской области установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) 19 мая заявил в Ереване, что 20 мая намерен поехать в Киранц.

19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном.

Полиция преградила дорогу архиепископу Баграту Галстяну, не пустив его в село Киранц. На перекрытую дорогу у въезда в село полицейские привлекли дополнительные силы, в том числе подразделения "Красные береты" и "Черные береты". Въезд в село недоступен и для оппозиционных депутатов, которые находятся на перекрытой дороге, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир на странице движения "Тавуш во имя родины" в Facebook*.

Соратники архиепископа указали в прямом эфире, что в село и из села полицейские пропускают не только местных жителей, но "и посторонние машины, за исключением тех, кто примкнул к [протестному] движению".

"Жители Киранца находятся в своем селе, посторонние люди также проезжают, и, если эта территория небезопасна для нас, то она должна быть небезопасна и для жителей села. Тогда почему их не выводят из Киранца? Просто есть конкретное указание не пускать нас в Киранц", - заявил сам Галстян.

Баграт Галстян покинул Киранц 4 мая, когда вместе со своими сторонниками начал шествие в Ереван. 9 мая участники шествия дошли до столицы.

Жительница Киранца Ханум Тамразян, дом которой оказался на азербайджанской стороне границы, в прямом эфире на странице журналистки Ани Геворкян в Facebook* отметила, что столбы в этих трех участках "установили ночью, чтобы никто не видел и не препятствовал".

По ее словам, силовики установили столбы прямо на участке ее отца, который всю жизнь и в советское время обрабатывал эту землю и имеет кадастровый документ на нее. "Я сама не собираюсь покидать свой дом, пусть меня убьют, но в моем доме", - заявила Тамразян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Женщина добавила, что большинство жителей села на выборах отдали свои голоса правящей партии "Гражданский договор", но за все это время ни один депутат от этой партии не пришел и не встретился с ними, чтобы узнать, какие у них возникают проблемы.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

25 апреля протестующие жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили жители. Граница с Азербайджаном пройдет по нескольким домам жителей Тавушской области и осложнит въезд в села, если власти не пересмотрят планы делимитации границы, заявил 29 апреля присоединившийся к протестам бывший омбудсмен Армении.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.