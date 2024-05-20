Республики СКФО стали аутсайдерами рейтинга по динамике зарплат

20 мая 2024, 01:32

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В Ингушетии зарплата половины жителей превысит 100 тысяч рублей не ранее чем через 18 лет - это худший результат по стране, следует из данных рейтинга. Последние его места заняли республики СКФО.

Как писал "Кавказский узел", в регионах Северного Кавказа зарплата половины работников превысит 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах не менее чем через 13,3 года, указали составители опубликованного сегодня рейтинга. Пять республик СКФО расположились в самом конце списка регионов.

В 2023 году средняя номинальная зарплата в России выросла почти на 14,8% до 64 тысяч рублей. Однако в распределении зарплат остается существенным неравенство. Половина работников получает менее 47 тысяч рублей в месяц, тогда как лишь 4% получают больше ста тысяч рублей, следует из данных рейтинга регионов России по динамике зарплат, который опубликовало РИА "Новости" сегодня, 20 мая.

По данным рейтинга, Волгоградской области, которая заняла 58 место, потребуется 8,8 года, чтобы больше половины жителей достигли уровня зарплаты в 100 тысяч рублей. Это самая высокая позиция, которую занимает регион из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Немного больше времени потребуется жителям Адыгеи (63 место) - 8,9 года. Жители Ростовской области (66 место) вынуждены будут ждать ровно девять лет, а жители Кубани (67 место) - 9,1 года. Астраханская область (10,2 года) и Ставропольский край (10,7 года) расположились по соседству - на 74 и 75 местах.

Республики юга России заняли последние места рейтинга. В Калмыкии (78 место) жителям придется ждать 11,5 года, в Карачаево-Черкесии (80 место) - 12,6 года, в Северной Осетии (81 место) - 12,7 года, в Кабардино-Балкарии (82 место) - 12,8 года, в Дагестане (83 место) - 13,2 года, в Чечне (84 место) - 16,4 года, в Ингушетии (85 место) - 18 лет.

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