20 мая 2024, 22:53

Активисты отпущены после задержания в Киранце

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все 14 сторонников оппозиционного движения, которые были задержаны сегодня в Киранце за неподчинение полиции, отпущены на свободу после составления протоколов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские у въезда в село Киранц задержали 14 активистов по обвинению в неподчинении силовикам. Полиция пообещала отпустить их после составления протоколов.

Об освобождении всех 14 задержанных корреспонденту «Кавказского узла» сообщил депутат фракции «Айастан» Гарник Даниелян. «Все 14 человек, задержанных в Киранце, на свободе. Один из них получил телесные повреждения при задержании, его перевезли в Ванадзорский медцентр», - отметил Даниелян.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались протесты против передачи Азербайджану территорий, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля была начата демаркация границы со стороны Армении. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

Что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Жители Армении перекрыли трассу Спитак - Ванадзор", "Делимитация границы создала риск потери имущества жителям Армении", "Три участника протестных акций арестованы в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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