20 мая 2024, 17:51

Полиция сообщила о 14 задержанных активистах около села Киранц

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Около села Киранц задержаны 14 активистов, они обвинены в неподчинении силовикам, сообщили в полиции. Бывший омбудсмен Армении назвал неправомерными ограничения на въезд в село.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские у въезда в село Киранц задержали нескольких сторонников движения "Тавуш во имя родины", заявив, что действия сторонников оппозиции незаконны. Полицейские сами перекрыли дорогу в Киранц, а собравшиеся всего лишь намеревались пройти в село, возмутился оппозиционный депутат Гарник Даниелян.

19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. Сегодня силовики не пустили в Киранц лидера протестного движения "Тавуш во имя родины", архиепископа Тавушской епархии Баграта Галстяна (упоминается в СМИ также как Галстанян).

14 сторонников протестного движения задержаны у села Киранц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

По его словам, их задержали за административное правонарушение по 182-й статье КоАП "Неподчинение законному требованию полиции". "После составления протокола задержанных отпустят", - пояснил Саргсян.

Любые ограничения должны быть обоснованными и соответствовать правовым нормам, заявил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. "Полиция не имела права ограничивать свободное передвижение в Киранц. Это решение своевольное, без каких-либо правовых оснований созданы пропускные пункты, а полиция по собственному усмотрению регулирует передвижение граждан", - написал на своей странице в Facebook* Татоян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Экс-омбудсмен раскритиковал силовиков, обвинив их также в воспрепятствовании деятельности журналистов. "Вопросы границы и безопасности касаются всех, в частности, жителей приграничья и их прав. Препятствуя профессиональной деятельности журналистов, предпринимается попытка скрытно и безотчетно реализовать незаконные решения", - заявил Татоян.

Напомним, в селе Киранц установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села. В селе возник дефицит продуктов, так как поставщики не могут доставить их в магазины, пожаловались сегодня местные жители.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Жители Армении перекрыли трассу Спитак - Ванадзор", "Делимитация границы создала риск потери имущества жителям Армении", "Три участника протестных акций арестованы в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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