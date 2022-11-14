Одобрение Кадыровым отвода войск из Херсона вписалось в борьбу за влияние на Кремль

14 ноября 2022, 20:57

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Похвала Кадыровым и Пригожиным генерала Суровикина за отвод войск из Херсона на фоне критики ими же генерала Лапина за похожую ситуацию под Лиманом объясняется "циничными внутрикремлевскими разборками" и желанием влиять на Путина, к которому близок Суровикин, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни вслед за бизнесменом Евгением Пригожиным поддержал решение об отводе войск с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, похвалив за этот шаг командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, хотя отводить оттуда военных приказал министр обороны Сергей Шойгу, которого Рамзан Кадыров жестко раскритиковал после ухода российских войск из Красного Лимана.

Генерал Сергей Суровикин, который во время Второй чеченской военной кампании командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией, 8 октября был назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции в Донбассе. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал Сергей Суровикин исправит в лучшую для России сторону ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Не только в политических кругах, но и в министерстве обороны появились разные группы, стремящиеся продвигать свои интересы, заявил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По его словам, Суровикина протежировали Пригожин и Кадыров и, вероятно они представляют одну группу. "А есть группы, которые, скажем, близки к военным в Генеральном штабе ВС РФ. Именно исходя из соображений соперничества между разными группами и строятся комментарии Кадырова. Изюм когда оставили говорили одно, а теперь когда Херсон оставили — пытаются оправдать. А на самом деле всё очень просто — Суровикин - ставленник Пригожина-Кадырова. Другого объяснения их поведения нет", - считает он.

В Кремле существует группа влияния, которая публично представлена Кадыровым и Пригожиным, в нее входит и Суровикин, согласился политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин.

"Эта публика хотела стать более влиятельной в политическом смысле. Кадыров и Пригожин ставили задачу продвинуть своего человека — Суровикина. Интересы государства или даже военной целесообразности — как вести СВО, здесь не стояли. Решались придворные задачи — человека чужой команды убрать, человека своей — поставить. Поэтому даже если Суровикин проиграет всё, Кадыров продолжит его хвалить, переложив вину на предыдущее плохое руководство", - полагает он.

По словам политолога, такова логика "циничных внутрикремлевских разборок". "Это борьба за "доступ к телу" начальника и борьба за доступ к финансовым потокам. В этом же ряду стоит заявление Пригожина в ФСБ на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, потому что у него с ним бизнес-конфликт в том регионе", - отметил Орешкин. По его мнению, в целом, такое соперничество характеризует состояние системы управления страной.

<>"В такой системе вторична эффективность, а первично — достижение влияния на первое лицо, на тех, кто принимает решения", - пояснил Орешкин.

Он затруднился сказать имеет ли отношение к той группе, что публично представляют Пригожин и Кадыров Алексей Павлов, со своим заявлением о "десатанизации". "Хотя может они и контактируют. Но Патрушев как глава Совбеза держится в стороне. Сам Кадыров редко сам общается с Путиным, но его заявления нужны тем людям, которые гораздо ближе к президенту и могут апеллировать к заявлениям Кадырова и Пригожина как голосу общественного мнения», - полагает Орешкин.

Цитирование слов Рамзана Кадырова о "дешайтанизации" Украины в возмутившей еврейскую общину статье помощника секретаря Совбеза России Алексея Павлова, за которую извинился секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, не похоже на попытку скомпрометировать главу Чечни и не способно повлиять на перспективы его карьерного роста, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко считает заявления Кадырова и Пригожина конъюнктурными и не продиктованными далеко идущей стратегической борьбой группировок. "Кадыров и Пригожин плывут по течению. Они радикально-конъюнктурное крыло пропаганды. Оба стараются понять что можно говорить, а что нельзя", - сказал он.

Малашенко считает Суровикина вполне самостоятельной фигурой. "Суровикин с Пригожиным и Кадыровым не одна компания. Суровикин- часть истеблишмента. У него очень хорошие отношения с Путиным. А Пригожин, он хотя и близок (к Путину), но знает пределы своих возможностей. Так же как и Кадыров. Последний понимает, что ситуация может измениться. Например, договорятся о перемирии. Кадыров будет подстраиваться под новую ситуацию», - отметил Малашенко.

По его мнению, Пригожин будет искать себе место в политической элите. "Тем более, у него есть аргумент в виде коммерческих военных организаций. А то, что Кадыров присоединяется к Пригожину возникает вопрос: а нужен ли он Пригожину? В то же время, Кадыров и Пригожин не достаточно самостоятельные фигуры. Они могут раздражать кого-то в руководстве, и вместе с тем использоваться. Павлов вряд ли является значимой фигурой в этой линейке. Возможно, он просто выразил некоторые эмоции, не более того", - пояснил Малашенко.

После начала военной операции Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".