Кадыров вслед за Пригожиным поддержал отвод военных за Днепр в Херсонской области

09 ноября 2022, 21:00

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Глава Чечни поддержал решение отвести российских военных с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, похвалив за этот шаг командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, хотя отводить оттуда военных приказал министр обороны Сергей Шойгу, которого Рамзан Кадыров жестко раскритиковал после отвода российских военных из Красного Лимана.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября глава Чечни жестко раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения, а также подверг гневной критике отвечавшего за это направление генерала Лапина. Бизнесмен Евгений Пригожин в тот же день поддержал в этом Кадырова. Такие слаженные выступления Кадырова и Пригожина не случайны и выглядят как спланированная кампания по дискредитации Шойгу, указали аналитики. После повторной критики от Кадырова в адрес Лапина стало известно, что временно исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа вместо Лапина назначен генерал-майор Александр Линьков.

Генерал Сергей Суровикин, который во время Второй чеченской военной кампании командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией, 8 октября был назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции в Донбассе. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал Сергей Суровикин исправит в лучшую для России сторону ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Шойгу после доклада Суровикина о Херсоне приказал отводить войска

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину, заслушав его доклад об обстановке в Херсоне, принять меры "для безопасной переброски союзных сил на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра".

Сергей Суровикин сообщил Шойгу, что Херсон и прилегающие к нему населенные пункты "не могут полноценно снабжаться и функционировать" из-за обстрелов и разрушения речных переправ, которые восстанавливать приходится "практически ежедневно". "Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности", - заявил он.

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - приказал Шойгу Суровикину, добавив, что "жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом", следует из видео, размещенного сегодня в Telegram-канале Минобороны России.

Пригожин и Кадыров поддержали отвод войск, призвав не считать это "сдачей Херсона"

На решение отвести российских военных от Херсона за Днепр быстро отреагировал Евгений Пригожин. Он поддержал этот отвод войск, написав в своем Telegram-канале "Кепка Пригожина", что "Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении". "Кто и зачем давал указание занимать эту позицию — это уже другой вопрос", - заявил Пригожин, добавив при этом что ни он лично, ни частная военная компания "Вагнер" Херсон не оставляли.

"Безусловно, это не победный шаг в этой войне, но важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чём суть проблемы. Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей", - резюмировал Пригожин.

Пригожина в его оценках поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. Взвесив все "за" и "против", генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Вечером 27 октября Рамзан Кадыров признал, что ранее в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены. Свое сообщение об этом он начал со слов, что об артобстреле, при котором погибли бойцы, уже "многие знают". При этом первые публикации о том, что на Украине погибли при обстреле несколько десятков чеченских бойцов, появились в оппозиционных чеченским властям Telegram-каналах ещё вечером 24 октября.

Кадыров отметил, что к отходу из Херсона привело отсутствие надежного тыла. "Херсон - очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос", - указал Кадыров.

По его словам, нельзя "говорить о "сдаче" Херсона". ""Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережёт, и занимает более выгодную стратегическую позицию - удобную, безопасную", - указал он.

"Его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей, - написал глава Чечни.

Примечательно, что Кадыров ни разу не упомянул в своем посте Сергея Шойгу, хотя именно Шойгу отдал приказ отводить войска за Днепр в Херсонской области.

После начала военной операции Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".