Магомедали Магомеджанов. Скриншот фото из Telegram-канала Сергея Меликова от 02.05.24, https://t.me/melikov05/2118

05 мая 2024, 14:25

Полковник из Дагестана убит на Украине

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Магомедали Магомеджанов убит в зоне боевых действий, сообщил глава Дагестана. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 841 военного из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 мая власти сообщали о том, что в зоне СВО Украине убиты как минимум 840 военных из Дгестана.

Полковник Магомедали Магомеджанов убит  в зоне СВО. Магомеджанов - уроженец села Хлют Рутульского района, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища, служил на  Северном Кавказе, в Сирии, в 2022 году отправился в зону военной операции на Украине. Посмертно получил звание Героя России, сообщал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов 2 мая.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 841 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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