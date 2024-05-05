05 мая 2024, 19:01

Власти назвали имена 10 убитых в военной операции жителей Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Пастухов, Алексей Панский, Андрей Трофименко, Денис Николенко, Алексей Овчаренко, Виталий Левченко, Вячеслав Шунин, Василий Фоменко, Николай Коробкин и Валерий Солдатов убиты в боях на Украине, сообщила администрация Зеленчукского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 58 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что Тахир Кумуков стал 48-м жителем Карачаево-Черкесии, по официальным данным убитым в зоне военной операции на Украине.

Максим Пастухов, Алексей Панский, Андрей  Трофименко убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Зеленчукского района  в своем Telegram-канале 22 апреля, отчитываясь о посадке сада памяти участникам СВО.

Младший сержант Денис Николенко, призванный на службы в рамках частичной мобилизации, убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Зеленчукского района в своем Telegram-канале 2 апреля, отчитываясь о передаче родным военного ордена Мужества.

Ранее районные власти опубликовали список убитых в военной операции на Украине казаков, награжденных орденскими знаками «За Веру, Кубань и Отечество» I степени. В орденских удостоверениях, фотография которых приложена к публикации от 27 декабря 2023 года, названы Алексей Овчаренко, Виталий Левченко, Вячеслав Шунин, Василий Фоменко, Николай Коробкин. В октябре 2023 года районные власти сообщили о передаче ордена Мужества родным убитого в военной операции Виталия Солдатова. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 58 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе", "Военный из Карачаево-Черкесии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 мая 2024, 18:03

05 мая 2024, 17:10

05 мая 2024, 16:15

  • Военный из Ростовской области убит в боях

    Константин Белоглазов убит в ходе военной операции, сообщила администрация Красносулинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 424 бойцов из Ростовской области.

05 мая 2024, 15:22

05 мая 2024, 14:25

  • Полковник из Дагестана убит на Украине

    Магомедали Магомеджанов убит в зоне боевых действий, сообщил глава Дагестана. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 841 военного из Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи