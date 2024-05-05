Власти назвали имена 10 убитых в военной операции жителей Карачаево-Черкесии

05 мая 2024, 19:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Пастухов, Алексей Панский, Андрей Трофименко, Денис Николенко, Алексей Овчаренко, Виталий Левченко, Вячеслав Шунин, Василий Фоменко, Николай Коробкин и Валерий Солдатов убиты в боях на Украине, сообщила администрация Зеленчукского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 58 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что Тахир Кумуков стал 48-м жителем Карачаево-Черкесии, по официальным данным убитым в зоне военной операции на Украине.

Максим Пастухов, Алексей Панский, Андрей Трофименко убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Зеленчукского района в своем Telegram-канале 22 апреля, отчитываясь о посадке сада памяти участникам СВО.

Младший сержант Денис Николенко, призванный на службы в рамках частичной мобилизации, убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Зеленчукского района в своем Telegram-канале 2 апреля, отчитываясь о передаче родным военного ордена Мужества.

Ранее районные власти опубликовали список убитых в военной операции на Украине казаков, награжденных орденскими знаками «За Веру, Кубань и Отечество» I степени. В орденских удостоверениях, фотография которых приложена к публикации от 27 декабря 2023 года, названы Алексей Овчаренко, Виталий Левченко, Вячеслав Шунин, Василий Фоменко, Николай Коробкин. В октябре 2023 года районные власти сообщили о передаче ордена Мужества родным убитого в военной операции Виталия Солдатова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 58 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".