05 марта 2024, 18:00

Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Тахир Кумуков погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Ногайского муниципального района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 48 военных из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел",  Умар Батчаев стал 47-м военным из Карачаево-Черкесии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель поселения Эркен-Шахар Тахир Кумуков погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Ногайского муниципального района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 48 жителей Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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