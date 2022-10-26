Российские политики отреагировали на призыв Кадырова уничтожать украинские города

26 октября 2022, 12:56

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Резкое выступление главы Чечни, в котором он высказал недовольство силой ответа на обстрелы российской территории, не должно вызывать вопросы своей тональностью, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Однако не нужно ставить целью бить по мирному населению, указали глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов и член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября после сообщений о массовых ракетных ударах по объектам инфраструктуры Украины Рамзан Кадыров заявил, что теперь полностью доволен проведением военной операции.

1 октября Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Кадыров также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возразил, что глава региона вправе высказывать свое мнение, однако эмоции при этом неуместны.

В аудиообращении, которое Рамзан Кадыров в 00.56 мск 25 октября опубликовал в своем Telegram-канале, глава Чечни призвал стереть с лица земли украинские города.

"Они [украинцы] не стесняясь, стреляют. […] А мы отвечаем – ну так… По-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города. Чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - сказал он.

Он добавил, что после присоединения к России новых территорий боевые действия идут теперь "на нашей территории". "И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим", - сказал Кадыров.

За 36 часов, прошедших с выступления Кадырова, на него отреагировали члены обеих палат российского парламента. Тональность слов главы Чечни о ходе специальной военной операции на Украине не должна вызывать вопросы, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв. «Я согласен с тем, что нужно отвечать и отвечать как можно более жёстко», - сказал он, добавив, что не надо брать примеры с тех сил, которые бьют по мирным жителям.

«Бить нужно по инфраструктуре, которая обеспечивает функционирование украинской армии, по складам и путям снабжения ВСУ, по скоплениям техники и живой силы противника», — написал Гурулёв в своем Telegram-канале.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов не поддержал предложение Кадырова. "Мы будем выполнять задачу в ходе СВО так, как мы привыкли, как мы умеем это делать, так, как нас учили... Мы не воюем с мирным населением", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале РИА "Дербент".

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов, комментируя идею главы Чечни, предложил «стирать с земли города, в которых есть нацисты». «Там где… нет женщин, детей, стариков и мирных граждан, я думаю можно и города стирать вместе с ними», - заявил Муратов, слова которого приводит URA.RU.

Удары должны быть, прежде всего, точные, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. "Что толку от самих ударов? Что, бить по площадям, по мирному населению? Мы с мирным населением не сражаемся", - прокомментировал он слова главы Чечни изданию "Свободная пресса".

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