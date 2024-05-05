Суд в Адыгее отказался отпустить под домашний арест бывшего наемника ЧВК "Вагнер"

05 мая 2024, 17:10

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Бывший боец ЧВК "Вагнер" из поселка Яблоновского обвиняется по делу об избиении знакомого, который умер от полученных травм. Обвиняемый требовал освободить его под домашний арест с учетом участия в военной операции на Украине, но Верховный суд Адыгеи оставил в силе отказ изменить меру пресечения.

Защита обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений бывшего бойца частной военной компании "Вагнер", имя которого не указано, обжаловала отказ суда первой инстанции перевести своего подзащитного под домашний арест. Как указано в постановлении, опубликованном на сайте Верховного суда Адыгеи, по версии следствия, после конфликта во время употребления алкоголя, обвиняемый избил и оставил умирать своего знакомого. Так, он нанес знакомому закрытую тупую травму живота, пострадавший скончался на месте от разрыва печени, внутреннего кровоизлияния и и резкой потери крови.

Защита обвиняемого просила заменить арест на время расследования более мягкой мерой пресечения, в качестве аргументов были приведены участие в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК "Вагнер", наличие наград и положительная характеристика. Защита также указала, что судебное заседание по существу долгое время не может начаться из- за отсутствия кворума присяжных заседателей, в связи с чем,содержание под стражей обвиняемого нецелесообразно, следует из текста апелляционного постановления.

Верховный суд Адыгеи счел, что для смягчения меры пресечения оснований нет и оставил обвиняемого под стражей.

"Кавказский узел" также писал, что инциденты с участием военнослужащих, принимавших участие в СВО, в регионах юга России происходили неоднократно. Так, 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как в Батайске несколько неизвестных избили, а затем расстреляли из травматического оружия бойца ЧВК "Вагнер", который недавно вернулся из зоны спецоперации на Украине и вскоре должен был отправиться туда вновь.

бывший боец ЧВК "Вагнер" Павел Николин был приговорен к шести годам и 11 месяцам колонии, суд признал его виновным в вооруженном нападении на полицейских в Новошахтинске.

Суд в Минеральных Водах приговорил бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Артема Самедова к шести годам колонии строгого режима за покушение на убийство девушки.

Отметим, что 19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом). В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

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