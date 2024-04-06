Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на Ставрополье за попытку убийства

06 апреля 2024, 01:40

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Суд в Минеральных Водах приговорил бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Артема Самедова к шести годам колонии строгого режима за покушение на убийство девушки.

В решении, опубликованном и измененном 30 марта, Минераловодского городского суда говорится, что некая девушка отказалась познакомиться с ним, что Самедову не понравилось, и он нанес ей не менее пяти ударом ножом в тело, шею и лицо. Однако девушка сопротивлялась и кричала о помощи, ей пришли на помощь не менее четырех человек, в связи с чем Самедов не "довести свой преступный умысел, направленные на убийство", до конца.

Суд сообщает, что Самедов "совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам".

На суде Самедов признал себя виновным, сообщил, что совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом он заявил, что не знает, почему так поступил, и считает, что это последствия боевых действий. "У него была контузия. Может он был просто злой. У него никогда в жизни такого не было, чтобы он на девушку поднял руку, тем более с ножом", - говорится в решении суда.

В содеянном Самедов раскаялся, заявил о готовности возместить моральный вред потерпевшей, принес извинения, а также добавил, что до сих пор лечится от ранений и контузии. При этом, как утверждается, психолого-психиатрическое обследование Самедова показало, что у него не было признаков временного психического расстройства, в том числе сумеречного состояния сознания в период совершения преступления, а находился он "в состоянии простого алкогольного опьянения".

Суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Самедова, его состояние здоровья, наличие заболеваний, участие в СВО, получение ранения, наличие ряда государственных наград и наград ЧВК "Вагнер", а также наличие "положительной характеристики, выданной председателем правления Межрегиональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

Самедов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 105 УК РФ и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор был обжалован, однако оставлен без изменения.

Ранее Самедов уже был судим неоднократно. В ноябре 2020 года Суровикинский районный суд Волгоградской области приговорил его к семи годам колонии за грабеж, разбой и причинение легкого вреда здоровью. В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что он приблизительно за час избил четырех женщин и ограбил трех из них.

Кроме того, в приговоре Суровикинского районного суда говорится, что Самедов ранее, в 2013 году был осужден за изнасилование и насильственные действия, совершенные с причинением тяжкого вреда здоровью или особой жестокостью

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта суд в Ростове-на-Дону признал бывшего участника ЧВК "Вагнер" Василия Хабарова виновным в применении насилия к сотруднику полиции и приговорил к восьми месяцам колонии-поселения.

"Кавказский узел" также писал, что инциденты с участием военнослужащих, принимавших участие в СВО, в регионах юга России происходили неоднократно. Так, 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как в Батайске несколько неизвестных избили, а затем расстреляли из травматического оружия бойца ЧВК "Вагнер", который недавно вернулся из зоны спецоперации на Украине и вскоре должен был отправиться туда вновь.

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