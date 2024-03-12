Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден в Ростове-на-Дону за нападение на силовика

12 марта 2024, 03:21

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Суд в Ростове-на-Дону признал бывшего участника ЧВК "Вагнер" Василия Хабарова виновным в применении насилия к сотруднику полиции. Он приговорен к восьми месяцам колонии-поселения.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему участницу ЧВК "Вагнер", который в октябре прошлого года угрожал взорвать гостиницу и напал на полицейских, пишет ТАСС.

В приговоре, опубликованном 11 марта на сайт суда, говорится, что инцидент произошел 28 октября 2023 года. Полицейские получили вызов с заявлением о странном поведении одного из постояльцев гостиницы "Виват" в Ростове-на-Дону. Силовики приехали и увидели Василия Хабарова, который "спрятал руки в непрозрачный полимерный пакет и, имитируя нахождение в нем взрывного устройства, сделал рывок в сторону сотрудников полиции, после чего, удерживая руки в данном пакете, высказал в адрес сотрудников полиции угрозы применения насилия, а именно: «Я сапер! Я прошел боевой опыт в ЧВК «Вагнер». Я сейчас дерну чеку!»

Полицейские уговорили Хабарова проследовать к патрульному автомобилю, он согласился. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе гостиницы мужчина "начал нарушать общественный порядок" и отказался прекратить это даже после требований полицейских. Тогда его принудительно посадили в машину. Но и в патрульном автомобиле Хабаров не успокоился и напал на полицейских. Одного из них он ударил ногой в нос.

Хабарову предъявлены обвинения в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд не признал отягчающими обстоятельствами совершение Хабаровым преступления в состоянии алкогольного опьянения. Что касается обстоятельств, смягчающих наказание, то суд отнес с ним признание вины и раскаяние, участие в боевых действиях, наличие благодарности и медали за отвагу.

Суд приговорил Хабарова к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Отметим, что человек в такими же фамилией и именем проходит обвиняемым по делу о краже с банковского счета или краже электронных денежных средств (пункт "г" части 3 статьи 158), которое в настоящее время находится на рассмотрении Прикубанского районного суда города Краснодара. Дело поступило на рассмотрение суда в августе 2023 года. Однако его рассмотрение неоднократно откладывалось, в последний раз - из-за того, что обвиняемый скрылся и место его пребывания было неизвестно. Производство по делу было возобновлено 4 марта, а очередное судебное заседание назначено на 10 апреля.

Комментариями Хабарова и его официальных представителей касательно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что инциденты с участием военнослужащих, принимавших участие в СВО, в регионах юга России происходили неоднократно. Так, 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как в Батайске несколько неизвестных избили, а затем расстреляли из травматического оружия бойца ЧВК "Вагнер", который недавно вернулся из зоны спецоперации на Украине и вскоре должен был отправиться туда вновь.

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