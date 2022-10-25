Политологи провели параллели со Сталиным после отчета Кадырова о детях на фронте

25 октября 2022, 22:03

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Видео про участие детей Рамзана Кадырова в боевых действиях на Украине призвано затронуть примитивные представления о справедливости и мужественности, поскольку кадыровская модель власти, как сталинская, держится на попытке сплотить людей вокруг идеи, указал Дмитрий Орешкин. Кадыров заставил вспомнить о Сталине, отчитавшись о поездке детей на фронт, подчеркнул Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября заявил, что трое его сыновей Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в боевых действиях в зоне военной операции. Гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья Кадырова показаны в окопе. Комментаторы сочли ролик элементом политического пиара главы республики. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя на передовой. Видеоролик, на котором сыновья Кадырова участвуют в бою, был смонтирован из нескольких видео, сообщил глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, назвав это "обычной работой монтажеров". Кадыров не выразил переживаний за своих детей, когда узнал об обстрелах Донецка во время их поездки туда, похвалился Дудаев.

Блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале youtube 21 октября разобрал видеосюжет с детьми Кадырова в зоне специальной военной операции. Блогер обратил внимание, что кадры в тылу и кадры перестрелки оказались сняты в одном и том же месте, показав два одинаковых дерева и куст рядом с ними. Место съемки боя оказалось тем же самым местом, о котором офицеры в кадре говорят как о тыловом расположении в пяти километрах от передовой. "Получается, что они должны стрелять в спину своим же войскам", - иронизирует блогер.

Показ детей Кадырова на фронте - пиар стратегии "крутых пацанов", указал политологи Дмитрий Орешкин Он не исключает, что на фронт дети поехали "в сопровождении десятка дядек", а съемка велась в безопасных окопах "вдали". "Не исключено, что вообще в Грозном снимали".

При этом он указал, что идея о службе детей чиновников популярна среди россиян, а действия Кадырова он назвал "опережающим ходом". "Это типично для Кадырова. Кадыров любит пиар. Для таких моделей власти, как кадыровская или сталинская, чрезвычайно важна личная харизма лидера государства, сплочение народа вокруг одной идеи, и неважно какой – национальной, религиозной, но несокрушимой и несомненной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

То, что Кадыров рассказывает про подвиги своей семьи – это важно для его персонального имиджа: человек не пожалел своих детей и бросил в бой на защиту правого дела, указал Орешкин. "Кадыров весьма популярен среди патриотической общественности, потому что она хочет быстрых побед, а Кадыров говорит: слабовато воюем, надо наносить более жесткие удары. Люди начинают думать – у Путина двое дочерей, а у Кадырова мальчики пошли на фронт, он настоящий мужчина. Но это примитивно, для упрощенных моделей работает", - подчеркнул он.

Аудитория Кадырова – вся Россия, считает политолог. "Кадыров квалифицирует себя как политик федерального уровня, замахивается на Шойгу. В Чечне он уже все схватил, и ему кажется, что все хорошо", - сказал Орешкин.

Кадыров не раз выступал с критикой решения Минобороны. 1 октября Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Кадыров также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие. 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Целью ролика является пропаганда участия в военной операции на Украине, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Цель ролика - еще раз показать, что в Чечне были и есть добровольцы независимо от возраста и статуса – от 15 до 60 лет. Уже можно проводить аналогии со Сталиным, чей сын воевал во Второй Мировой войне и там погиб. Но есть разница между той войной и нынешней СВО – например, в плане подготовки [бойцов]. Но сам факт, что есть такие добровольцы и они бесстрашно сидят в окопах можно интерпретировать, как угодно. Есть люди, окопы, а там как хотите, так и думайте", - рассказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни должны "стоять в очередях" и массово записываться добровольцами для участия в спецоперации на Украине, заявил сегодня глава республики Рамзан Кадыров. Требование массовой мобилизации он объяснил необходимостью противостоять распространению западных ценностей и практике однополых браков.

В российском обществе нет запроса на подобный контент, ролик рассчитан на жителей Чечни, считает политолог. "В России это может вызвать обратную реакцию. По всей России на СВО берут людей определенной категории и с определенными военными знаниями. А это Кавказ, поднимается героизм, боевой дух", - сказал Малашенко.

Он допускает, что в российской армии служат помимо прочих и дети чиновников и силовиков, но видео с детьми Кадырова – лишь пиар-акция, которая должна стать ответом на запрос общества о "справедливом сценарии", при котором дети чиновников отправляется в зону боевых действий. "Это говорится и по ТВ. В общем, идет это идет в контексте – нет ни возраста, ни пола, вне зависимости от национальности. И родители [Кадыров] тоже тут же", - рассказал Малашенко.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков считает, что целью ролика является показать, что Кадыров – непосредственный участник военной операции.

"Кадыров и его муфтий неоднократно заявляли, что Украине объявлен джихад. Если это так, то участие в джихаде является обязательным для всех, кто имеет такую возможность. Ситуация, при которой родственники Кадырова не участвуют в джихаде, подвергалась многочисленным насмешкам со стороны оппонентов Кадырова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 29 марта Кадыров призвал чеченских силовиков "умирать на пути джихада". Сегодня Кадыров вновь заявил, что мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях, заявил Рамзан Кадыров. Он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

По его словам, Кадыров "пытается изобразить, что и он, и его дети участвуют в СВО". "Надо доказывать, что Кадыров сам возглавляет свое воинство, а также, что он чрезвычайно полезен Путину, и все военные успехи с ним [Кадыровым] связаны", - подчеркнул Жаворонков.

В российском обществе запроса на подобное видео нет, но есть в Чечне, уверен Жаворонков. "В российском – [запроса] нет. А в том, что касается чеченского – так показывается неслучайно, как ребята едут по Мариуполю", - сказал эксперт.

Информация о службе в армии как до так и во время военной операции детей чиновников малодоступна, но общество заинтересовано в этом, отметил Жаворонков.

"В мирное время такое было – например сын (первого зампреда правительства России с 2008 по 2018 год Игоря) Шувалова. Но чтобы сейчас, во время боевых действий, я такого не припомню. Но общественное мнение все же отделяет Кадырова от российских чиновников – это отдельная история", - сказал Жаворонков.

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