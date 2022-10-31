Политологи исключили влияние статьи о "дешайтанизации" на перспективы карьеры Кадырова

31 октября 2022, 00:21

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Цитирование слов Рамзана Кадырова о "дешайтанизации" Украины в возмутившей еврейскую общину статье помощника секретаря Совбеза России, за которую извинился секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, не похоже на попытку скомпрометировать главу Чечни и не способно повлиять на перспективы его карьерного роста, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Кадыров неожиданно объявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". Однако уже 6 сентября Кадыров в видеообращении заявил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. По его словам, разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Политологи связали этот демарш с федеральными амбициями главы Чечни. 5 октября Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника.

Статья "Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы" помощника секретаря Совета безопасности России Алексея Павлова была опубликована в издании "Аргументы и факты" 25 октября. В ней говорится о том, что на Украине набрали силу различные культы, к которым автор отнес и любавичских хасидов. В финале статьи автор подкрепил свои свои мысли словами Кадырова. "Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится всё более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, её "полной дешайтанизации"", - написал Павлов.

27 октября на сайте издания были опубликованы извинения секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который указал, что в статье "содержались ошибочные строки о любавичских хасидах", а также принес извинения читателям издания и указал, что в статье приведена "личная точка зрения А.А.Павлова", которая "ни в коем случае не является официальной позицией Совета Безопасности Российской Федерации", говорится в публикации.

Отношения главы Чечни и силовиков всегда были натянутыми, и особенно они обострились

сейчас, когда его быстрый рост в чинах (вплоть до генерал-полковника) вызвал сильное недовольство, указал главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

Статья же, по его мнению, "или неосторожность, или бег впереди паровоза". Последовавшие после возмущенной реакции еврейской общины России на заявления Павлова извинения Патрушева были попыткой продемонстрировать "что не надо перегибать палку", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он также исключил возможность использования скандала со статьей для того, чтобы остановить назначение Кадырова в Совет безопасности. По его словам, карьера Кадырова зависит от одного человека - президента России Владимира Путина, а его вряд ли остановила бы какая-то цитата в газете.

О том, что Кадыров нацелился на пост в Совете безопасности, сообщало, в частности, издание "Верстка". "Кадыров тоже хотел бы получить новые полномочия, которые позволили бы ему оказывать большее влияние на ход военных действий, говорят близкие к Кремлю источники. Реальная цель чеченского главы — кресло в Совете безопасности — пока остаётся недостижимой, говорит собеседник издания, близкий к полпредству в Северо-Кавказском федеральном округе. Сам чеченский глава уверен, что перерос свой региональный пост, а присутствие в Совбезе позволило бы ему влиять на принятие решений прямо, а не путём интриг, говорит один из источников в Кремле", - отмечается в публикации от 14 октября.

Цитирование Кадырова в статье Павлова счел случайностью старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "У Кадырова достаточно сложные отношения с другими "ястребами" (приверженцы максимально жесткого ведения военной операции) - прим "Кавказского узла") , здесь нет полного единства. Вероятно, в данном случае просто подобрали яркую цитату по случаю" - заявил он.

Он также указал на низкую вероятность того, что Кадыров стремится получить пост в Совете

безопасности. "Он совершенно комфортно чувствует себя на своем нынешнем месте, и понимает, что любое перемещение лишь увеличит уровень опасности лично для него", - подчеркнул Ярлыкапов.

Слова Кадырова цитировались в статье, поскольку тот реально стал "знаменем" фракции"ястребов", уверен политолог Дмитрий Орешкин. "Кадыров лезет вперед как танк, он явно ощущает себя политиком федерального уровня — кто еще из глав регионов мог бы себе позволить критиковать Министерство обороны и заходить на его «поляну» первым поднимая вопрос о мобилизации? Но он делает это не один, а ощущая себя частью сильной группировки. В этой фракции Пригожин, Володин, Медведев,Турчак. Но за ними стоит кто-то большой и сильный, и скорее всего, речь идет о Патрушеве" - отметил он.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Извинения секретаря Совета безопасности Орешкин расценил как знак его нежелания ссориться с Израилем. При этом политолог счел абсурдом предположение, что сам скандал был спровоцирован, чтобы остановить восхождение Кадырова на пост в Совете безопасности. "Если бы ему подрезали крылья, то для этого не стали бы затевать такую сложную комбинацию", - заключил Орешкин.

Критика от Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из двоих заработать политические дивиденды себе лично, предположил политолог Алексей Малашенко после сообщения об отставке генерал-полковника Лапина, который стал объектом критики за просчеты на Украине. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, возразил политконсультант Евгений Минченко.

"Кавказский узел", также писал, что 11 сентября Рамзан Кадыров выступил с предложением к регионам не дожидаться "объявления военного положения" и всеобщей мобилизации, а собрать и отправить на фронт добровольческие отряды. По его мнению, губернаторы должны "доказать свою готовность помочь государству […] не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями". Спустя 10 дней после этого, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

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